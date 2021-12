Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 194 σημεία

Δείτε που και πότε θα βρίσκονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, για την διενέργεια δωρεάν rapid test για τον κορονοϊό.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 194 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, τη Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, για την διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Δ. Καισαριανής, Πλατεία Καισαριανής, 09:00-15:00 Δ. Αμαρουσίου, Βασιλ. Όλγας 8, κλειστό γυμναστήριο “Σπύρος Λούης” (09:30-15:00) Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00 Δ. Διονύσου, Πολιτιστικό κέντρο Άνοιξης, Κανάρη 3, 09:30 -15:00 Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος & Παγκάλου, απέναντι από Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, 09:30-15:00 Δ. Γλυφάδας, παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, απέναντι από Εκκλησία Αγίου Κων/νου, Βασ. Κων/νου, 09:30-15:00 Δ. Κηφισιάς, Αγίας Παρασκευής 57, Κάτω Κηφισιά, 09:30-15:00 Δ. Περιστερίου, Δημοτικά Καταστήματα, γραφεία Ερυθρού Σταυρού, έναντι της πλατείας Δημαρχείου, Στάση Μετρό “Περιστέρι”, 12:00-18:00 Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αίθουσα 1ου ΚΑΠΗ, Αλεξιουπόλεως 27, 14:00-20:00 Λ.Φ. Αγ. Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης, 09:00-13:00 Λ.Φ. Κολοκυνθούς, Αίμονος 9, Άστρους, 09:00-13:00 Λ.Φ. Μεταξουργείου, Μ. Αλεξάνδρου 37, 09:00-13:00 Λ.Φ. Γκράβας, Ταϋγέτου 62, 09:00-13:00 Λ.Φ. Κ. Πατησίων, Αρκολέων 12, 09:00-13:00 Λ.Φ. Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου, 09:00-13:00 Λ.Φ. Παγκρατίου, Πρατίνου 12, 09:00-13:00 Λ.Φ. Πανόρμου, Πανόρμου & Βαθέος 25, 09:00-13:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 12:00-19:00. Δ. Πυλαίας, δημοτικό κατάστημα Χορτιάτη, Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου 102, 09:30 - 15:00. Δ. Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 12:30-18:00. Δ. Θέρμης, ΚΑΠΗ Θέρμης, Ιασωνίδου 19, 12:00-18:00 Δ. Κορδελιού- Ευόσμου, ισόγειο δημαρχείου Ευόσμου, Π. Μελά 24, 09:30-15:00 Δ. Νεάπολης- Συκεών, δημαρχείο Συκεών, Ι. Μιχαήλ 1, 09:30-15:00 Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 9:00 - 15:00. Κάτω Τούμπα, 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 9:00 - 15:00. Τριανδρία, 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 9:00 - 15:00. Χαριλάου, 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 9:00 - 15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30. Αιτωλοακαρνανία,Αγρίνιο, Παλαιά Λαχαναγορά, 10:00 -14:00 Αιτωλοακαρνανία,Αγρίνιο, ΚΑΠΗ Αγίου Δημητρίου, 08:30 -10:30 Αιτωλοακαρνανία,Αμφιλοχία, Αίθουσα Τρομπούκη, 12:00 - 15:00 Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, 08:30-14:30 Αιτωλοακαρνανία, Κοινοτικό κτίριο,Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος 09:00-14:00 Άνδρος, Κ.Υ. Άνδρου, 09:00- 17:00 Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:00-13:00 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, Λεωνίδιο (παλαιό Δημαρχείο), 9:30-12:30 Αρκαδία, Τυρός (πλατεία), 13:00-15:00 Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας (ISO BOX), 09:00-15:00 Άρτα, Κιρκιζάτες Άρτας (κοινοτικό γραφείο), 09:30-12:00 Άρτα, Άγιος Σπυρίδωνας (κοινοτικό γραφείο), 12:30-14:30 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Αχαΐα, Αίγιο, Κέντρο Υγείας Αιγίου, Οίκημα Μάνας και Παιδί, Κλεισούρας 1, 09:00-15:00 Αχαΐα, Πάτρα, πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας, Αγίας Σοφίας 10, 09:00-14:30 Αχαΐα, Κάτω Αχαΐα, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, Δημοκρατίας 1, 09:00-16:00 Βοιωτία, Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00- 15:00 Βοιωτία, Παλιό δημαρχείο Λιβαδειάς, Καραγιαννοπούλου 1, 08:30- 13:45 Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ ,Ζιάκα 23, 08:30-15:30 Γρεβενά, Δημαρχείο Δεσκάτης, 09:30-11:30 Γρεβενά, Κεντρική Πλατεία Καρπερού, 12:30-13:30 Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14:00 Δράμα, Κοινότητα Κυριών, 09:00- 13:30 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30 Έβρος, Παλιό Νοσοκομείο, Δήμητρας 19, 09:00-15:00 Έβρος, κοινότητα Αγριάνης, 10:00-12:00 Έβρος, ΚΑΠΗ Διδυμοτείχου, 25ης Μαιου 145, 12:30-14:30 Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:00 - 16.00 Έβρος, κοινοτικό κατάστημα , Ρίζια Έβρου, 12:00-14:00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00 Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμένας, Αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00-14:00 Εύβοια, , Χαλκίδα, 4ο ΚΑΠΗ Χαλκίδας, 7ου Συντάγματος Πεζικού 20, Περιοχή Πειραϊκή Πατραϊκή, 09:00-15:00 Εύβοια,Ψαχνά Ευβοίας, ΚΑΠΗ ΨΑΧΝΩΝ , 10:00 - 12:00 Ευρυτανία, Καρπενήσι ΚΑΠΗ 8:30-13:00 Ζάκυνθος, KY Πρώην ΙΚΑ,09:00-15:00 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία - πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-:17:00 Ηλεία, Τραγανό, Δημαρχείο Τραγανού, 09:30-14:30 Ηλεία, Καλλίκωμο, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, 09:00-11:30 Ηλεία, Βρίνα, Κοινοτικό Γραφείο Βρίνα, 12:00-14:30 Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονίου 25. 09:00 -15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ημαθία, Κοινότητα Μελίκης, 09:00 - 15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00 Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Μελέσες, Δ. Αρχανών-Αστερουσίων, 08:30-09:30 Ηράκλειο, Ζωφόροι, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 10:00-11:00 Ηράκλειο, Ρουσσοχώρια, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 11:00-12:00 Ηράκλειο, Αρχοντικό, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 12:00-13:00 Ηράκλειο, Χουμέρι, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 10:00-11:00 Ηράκλειο, Ζίντα, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 11:00-12:00 Ηράκλειο, Ίνι, Δ. Μινώα Πεδιάδας, 12:00-13:00 Θάσος, Κ.Υ Πρίνου, 08:00-14:00 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00 Θεσπρωτία, Δημαρχείο Πλαταριάς, 10:00-14:00 Θεσπρωτία, Δημαρχείο Παραμυθιάς, 10:00-14:00 Ικαρία, Κ.Υ. Ευδήλου, 09:00-16:00 Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00 Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 11:00 - 14:00 Καβάλα, Κ.Υ. Χρυσούπολης, 08:30-15:30 Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, 09:00-15:00 Καβάλα, ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης, 12:00 - 14:00 Κάλυμνος, Κεντρικός Λιμένας, 09:00-17:00 Λέρος, Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, 09:00-15:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας ( Πλατεία Ελευθερίας), 08:00-16:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου,08:00-14:00 Καρδίτσα, Δημαρχείο Μουζακίου, Προαύλιο Δημαρχείου, 08:00-11:00 Καρδίτσα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σοφάδων,08:00-11:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Ηρώων Πολυτεχνείου 12, 11:30-14:30 Καρδίτσα, Τ.Κ. Πασχαλίτσας Δήμου Σοφάδων, Πρώην Δημοτικό Σχολείο Πασχαλίτσας, 12:00-14:00 Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09.00-14.30 Κέρκυρα, Κέντρο Υγείας Λευκίμμης , Λευκίμμη, 09:30-14:30 Κέρκυρα, Πολιτιστικό Κέντρο Βελονάδων, Βελονάδες, 09:30-14:30 Κεφαλληνία, Κοινότητα Πάστρας (Σχολεία), 10:00-15:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00 Κιλκίς, Εύζωνοι, Αγροτικό Ιατρείο, 11:00-12:30 Κιλκίς, Μικρόδασος, Αγροτικό Ιατρείο, 13:00-14:30 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Αξιούπολης, 08:30-15:30 Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:30-14:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:15- 15:15 Κοζάνη, Πλατεία Νίκης, 10:00 - 13:00 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κιάτου, Γ. Γεννηματά 2, 09:30-13:30 Κόρινθος, πολυιατρείο Καλλιάνων, Καλλιάνοι Κορινθίας, 10:00-12:00 Κως, Οδός Υγείας, Κανάρη 3, 08:15- 15:30 Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:00-16:00 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 9:00- 15:00 Λακωνία, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, 9:00- 15:00 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο, 8:00-15:30 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 8:00-15:30 Λάρισα,Τύρναβος / Είσοδος Δημαρχείου 8:00-12:00 Λάρισα, Αμπελώνας ΚΑΠΗ, 12:30-15:30 Λάρισα, Εμπορικό Κέντρο Γαία / Αγχιάλου 4, 8:00-15:30 Λάρισα, Νίκαια, Δημαρχείο 9:00-12:00 Λάρισα, Μακρυχώρι, 9:00-12:0 Λάρισα, Γιάννουλη ΚΑΠΗ, 8:00-15:30 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείου Αγίου Νικολάου, 09:00-17:00 Λασίθι, Δημοτική αίθουσα Σητείας, Πλατεία Συντριβανίου, 10:00-14:00 Λέσβος, Κ.Υ. Μυτιλήνης, 08:30-15:45 Λέσβος, Λουτρά, 10:00- 14:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30 Λευκάδα, Μαρίνα Λευκάδας, Ανατολική Παραλία, 11:00-12:00 Λήμνος, Μύρινα, παλιό θυρωρείο Γ.Ν. Λήμνου, Ηφαίστου 1, 08:45-14:45 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου, Δήμου Βόλου, Τριανταφυλλίδη & Χατζηαργύρη 08:00-16:00 Μαγνησία, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, Ιωλκού & Αναλήψεως, 08:00-14:00 Μαγνησία, Υπεραστικό ΚΤΕΛ Βόλου 08:00-14:00 Μαγνησία, Παραλία Βόλου, έναντι Πανεπιστημίου 08:00-14:00 Μαγνησία, Τσαγκαράδα, Διασταύρωση Αγ. Παρασκευής 09:00-11:00 Μαγνησία, Ζαγορά, Δημαρχείο Ζαγοράς 11:30-13:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 08:30 - 19:30 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Παζάρι Αγίας Τριάδος, 08:30 - 14:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αντικάλαμος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 09:30- 15:00 Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:30 - 14:30 Νάξος, Ιατρείο Χαλκι, 8:00-10:00 Νάξος.Εκκλησία Αγίου Νικοδήμου, Χώρα, 11:00-15:00 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:00 Ξάνθη, Κεσσάνη, Περιφερειακό Ιατρείο, 10:00-13:00 Πάρος, Πλατεία Νάουσας, 09:00-15:00 Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό κέντρο Πάτμου, Πάτμιον, 08:00-16:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-15:30 Πέλλα, Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, 09:00 - 14:30 Πιερία, Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Πιερία , Πλατεία Ελευθερίας , 10:00-14:00 Πρέβεζα,Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09.00-14.00 Πρέβεζα, Δημαρχείο Φιλιππιάδας, Φιλιππιάδα, 09:00-11:00 Πρέβεζα, Δημαρχείο Λούρου, Λούρος, 11:30-13:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν. Αγ.Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.Ν. Αγ.Κωνσταντίνου,Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-14:00 Ροδόπη, Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη, 09:00-14:00 Ρόδος, Πλατεία Ηρώων Αρχαγγέλου, 09.00-14.30 Ρόδος, Παλαιό νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 08.30-15.00 Σάμος, Isobox Κ.Υ. Καρλοβάσου, 08:00-14:00 Σάμος, Isobox Γ.Ν. Σάμου, 08:15-14:00 Σάμος, Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών, 09:00-13:00 Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30 Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου 08:00-14:30 Σύρος, Ερμούπολη, Αθλητικό κέντρο Δ. Βικέλας, 09:00- 15:00 Τήνος, Κ.Υ. Τήνου, 09:00- 17:00 Τρίκαλα, Ε΄ Καπή, 10:00-15:30 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 07:30-13:30 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-10:00 Τρίκαλα, Πλατεία Οιχαλίας, 08:00-10:00 Τρίκαλα, Πλατεία Πετρωτού,Φαρκαδόνα, 10:30-11:30 Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας-Χώρος Εκδοτηρίων, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου-Δημαρχείο Αταλάντης, Δήμος Λοκρών, 09:30-11:30 Φθιώτιδα, Δημοτικό Κατάστημα Μαρτίνου, Δήμος Λοκρών, 12:00-14:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-14:30 Φλώρινα, Αμύνταιο, Πλατεία Δ.Μάκρη 36 08:00 - 13:30 Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας 8:00-14:00 Φωκίδα, Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας 9:00-13:00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30 Χαλκιδική, Νέα Καλλικράτεια, Πλησίον Δημαρχείου, 09:00 - 15:00 Χαλκιδική, Κασσάνδρα, Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας 09:00 - 15:00 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 08:30-16:30 Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη, 09:30-14:00 Χίος, Πλατεία Βουνακίου, 09:00-15:00

*Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις - αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.