Παναθηναϊκός - Βόλος: Το “Τριφύλλι” έκανε τα εύκολα, δύσκολα

Νίκη του Παναθηναϊκού με Βόλο, αλλά ανοιχτή η πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την τρίτη σερί νίκη του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο, επικρατώντας του Βόλου με 2-1 στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως το γκολ του Φερνάντες αμέσως μετά το 2-0 των «πράσινων» (που είχε διαμορφωθεί από τα τέρματα των Μακέντα και Αλεξανδρόπουλου), αφήνει ανοικτούς... λογαριασμούς για τη ρεβάνς του Πανθεσσαλικού (9/1/2022).

Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν ένα τέταρτο αγώνα και μία... εσωτερική αλλαγή για να αρχίσουν να ανεβάζουν «στροφές» απέναντι στην ομάδα του Γκιγιέρμο Αμπασκάλ. Στο 20’ ο Γιοβάνοβιτς έδωσε εντολή για να αλλάξουν πλευρές οι Παλάσιος και Αϊτόρ, με τον Αργεντινό να περνάει δεξιά και τον Ισπανό αριστερά κι αμέσως οι «πράσινοι» έγιναν πολύ πιο λειτουργικοί απ’ τις δύο πτέρυγές τους.

Στο 21’ από εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο Μακέντα έπιασε την κεφαλιά, αλλά σημάδεψε μακριά απ’ την εστία του Κότνικ. Στο 25’ ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα. Από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Βόλου και χαμηλή σέντρα του Παλάσιος, ο Μακέντα έκανε μία τρομερή περιστροφή και πλάσαρε με το αριστερό για το «πράσινο» 1-0.

Στο 40’ από ωραία χαμηλή μπαλιά του Αϊτόρ, ο Μακέντα «τσίμπησε» πρώτος την μπάλα απ’ τους Κότνικ και Γκιουλέν, αλλά δεν μπόρεσε να τη γυρίσει προς την εστία, φεύγοντας μαζί της άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Αϊτόρ έκλεψε την μπάλα από τα αριστερά και μπήκε με ορμή μέσα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά το τελείωμά του πέρασε λίγο έξω απ’ το δεξί δοκάρι του Κότνικ.

Η πίεση του Παναθηναϊκού έγινε ακόμη πιο έντονη και στο 44’ ο Βέλεθ έχασε απίστευτη ευκαιρία για να σημειώσει δεύτερο γκολ για τους «πράσινους», όταν βρέθηκε ολομόναχος μέσα στην περιοχή έπειτα από μακρινή εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, αλλά η κεφαλιά του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο... γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 51ο λεπτό έφτασε στο 2-0. Ο Αλεξανδρόπουλος «διάβασε» ψηλά το λάθος του Τσοκάνη, έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή κι «εκτέλεσε» τον Κότνικ, δίνοντας «αέρα» δύο τερμάτων στους «πράσινους».

Ο Βόλος «αντέδρασε» άμεσα και στο 55’ μείωσε σε 2-1. Ο Φαν Φέερτ υποδέχθηκε την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, έκανε τακουνάκι προς τον Φερνάντες κι ο Πορτογάλος με εξαιρετικό πλασέ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Διούδη, καθώς η μπάλα πήγε στο πλαϊνό δίχτυ...

Ο Παναθηναϊκός έκανε αρκετή ώρα για να ξαναβρεί την ισορροπία του μετά το γκολ του Βόλου, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην κατοχή της μπάλας και στην προστασία του «εύθραυστου» 2-1, ωστόσο, έφτασε πολύ κοντά στο τρίτο γκολ στο 81’, όταν ο Βιτάλ εκτέλεσε ένα εξαιρετικό φάουλ κι ο Κότνικ έδιωξε με καταπληκτική απόκρουση στο «παραθυράκι» του, «σφραγίζοντας» το τελικό αποτέλεσμα...

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μαουρίσιο - Μπαρτόλο, Τσοκάνης, Ρίνερ, Ρομέρο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο, Αϊτόρ (78’ Χατζηγιοβάνης), Βιγιαφάνιες (69’ Ρούμπεν), Παλάσιος (78’ Βιτάλ), Μακέντα.

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κότνικ, Πουρίτα (46’ Ρομέρο), Γκιουλέν, Ρίνερ, Φεράρι, Τσοκάνης, Ρεγκατέν (83’ Ορόθ), Μπαρτόλο (46’ Φερνάντες), Νίνης (74’ Σοάρες), Τερεζίου (63’ Βοϊτκόφσκι), Φαν Φέερτ.

