Θεσσαλονίκη: Αρνητές υποδύθηκαν τους αστυνομικούς για να ελέγξουν διαγνωστικό κέντρο!

Παρουσιάστηκαν ως όργανα της «Συνταγματικής Αστυνομίας» και εμπόδισαν τη διενέργεια rapid test. H αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Στη σύλληψη τριών αντρών και μιας γυναίκας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν αναστάτωση στη λειτουργία διαγνωστικού κέντρου, στην οδό Βοσπόρου, στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Αστυνομία.

Οι συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ως όργανα της ..."Συνταγματικής Αστυνομίας" και ζήτησαν την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και τα στοιχεία των εργαζόμενων, ενώ εμπόδισαν τη διενέργεια rapid test.

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης κάλεσαν την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη των τεσσάρων ατόμων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής, εξύβριση και παραβίαση του νόμου για πρόληψη μολυσματικών ασθενειών.

