Άργος: Μυστήριο με θανατηφόρα πτώση από μπαλκόνι

Η γυναίκα έπεσε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μπροστά στα μάτια του συζύγου της.

Θρίλερ με τον θάνατο μιας 57χρονης γυναίκας στο Άργος, η οποία, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1 Δεκεμβρίου μπροστά στα μάτια του συζύγου της. Όπως κατέθεσε ο ίδιος στους αστυνομικούς, η γυναίκα εκτελούσε εργασίες στο μπαλκόνι όταν ξαφνικά βρέθηκε στο κενό.

Η άτυχη 57χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Άργους όπου όμως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ο θάνατός της.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της άτυχης γυναίκας, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

