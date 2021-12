Αθλητικά

Πενγκ Σουάι: Η WTA αναστέλλει όλα τα τουρνουά στην Κίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανώτατη αρχή του γυναικείου τένις, εκφράζει τις ανησυχίες της για την ασφάλεια της άλλοτε κορυφαίας αθλήτριας του κόσμου

Η ανώτατη αρχή του γυναικείου τένις (WTA) ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/12) την απόφασή της ν΄ αναστείλει τα τουρνουά στην Κίνα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της άλλοτε κορυφαίας αθλήτριας του κόσμου στο διπλό, Πενγκ Σουάι.

«Δεν καταλαβαίνω πώς μπορώ να ζητήσω από τις αθλήτριες μας ν΄ αγωνιστούν εκεί όταν η Πενγκ Σουάι δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί ελεύθερα και φαίνεται ότι έχει πιεστεί να αντικρούσει τον ισχυρισμό της για σεξουαλική επίθεση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης, Στιβ Σάιμον.

«Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, ανησυχώ επίσης πολύ για τους κινδύνους που θα μπορούσαν ν΄ αντιμετωπίσουν όλες οι αθλήτριες μας και τα επιτελεία εάν διοργανώναμε εκδηλώσεις στην Κίνα το 2022».

Ειδήσεις σήμερα:

Άργος: Μυστήριο με θανατηφόρα πτώση από μπαλκόνι

Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Ύποπτα κρούσματα σε ράντζα χωρίς προφύλαξη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Αρνητές υποδύθηκαν τους αστυνομικούς για να ελέγξουν διαγνωστικό κέντρο!