Κοινωνία

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: “Πελάτης” ο 35χρονος που δολοφονήθηκε στη Νίκαια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το κύκλωμα "ψώνισε" ταυτότητα ο βενζινοπώλης που δολοφονήθηκε σε βενζινάδικο της Νίκαιας. Πως δρούσε το κύκλωμα με τον “τζίρο” εκατομμυρίων ευρώ.

Ένας από τους αλλοδαπούς που είχαν αγοράσει πλαστά έγγραφα από το κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων ήταν και ο 35χρονος που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες εκτελεστών, στις 16 Νοεμβρίου σε βενζινάδικο στην λεωφόρο Θηβών 181 στη Νίκαια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα, που αρχικά φαινόταν ότι ήταν ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση με το όνομα Στέργιος Μ., στην πραγματικότητα ήταν Αλβανός, ο οποίος είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές για εμπόριο ναρκωτικών και άλλα σοβαρά αδικήματα, ενώ το 2013 είχε κατηγορηθεί και για ανθρωποκτονία.

Λόγω αυτού του παρελθόντος είχε απευθυνθεί στο κύκλωμα των επίορκων αστυνομικών και πήρε νέα ταυτότητα, με την οποία εμφανιζόταν ως νομοταγής πολίτης, ενώ το πρατήριο καυσίμων ήταν στο όνομα της συζύγου του.

Οι πληροφορίες των αστυνομικών αρχών αναφέρουν ότι συνέχιζε την δραστηριότητα του στο εμπόριο ναρκωτικών, κάτι που θεωρείται ως το πιθανότερο κίνητρο για την μαφιόζικη δολοφονία του.

Υπενθυμίζεται ότι τον 35χρονο πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άγνωστοι που σταμάτησαν στο βενζινάδικο με κλεμμένο αυτοκίνητο και μίλησαν πρώτα μαζί του, ενώ από σφαίρα τραυματίστηκε στο χέρι και ένας ακόμα Αλβανός που ήταν εκεί την ώρα εκείνη.

Τουλάχιστον 5 εκατ. το όφελος του κυκλώματος από τα πλαστά διαβατήρια

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις γύρω από το κύκλωμα με τις παράνομες ελληνοποιήσεις με πλαστά διαβατήρια και ταυτότητες, στο οποίο εμπλέκονται αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, υπολογίζεται ότι το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 ευρώ).

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετέβη σήμερα το πρωί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ έστειλε και το μήνυμα πως «δεν πρόκειται να υπάρξει επιείκεια απέναντι σε όποιον παραβαίνει τον όρκο του…». Εκεί, επί 2,5 ώρες, ο υπουργός ενημερώθηκε από τον διοικητή, υποστράτηγο Ηλία Κοσσυβάκη, για την πορεία των ερευνών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε από τον διοικητή και τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων τη συνέχιση των ερευνών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με σκοπό οι ένοχοι να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Συλλήψεις αστυνομικών για το κύκλωμα ελληνοποιήσεων

Επειτα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνελήφθησαν πρωινές και απογευματινές ώρες της 30-11-2021, εντός των ορίων του αυτοφώρου, 20 άτομα, μεταξύ των οποίων: εννέα εν ενεργεία αστυνομικοί (εκ των οποίων ένας αξιωματικός), ένας πολιτικός υπάλληλος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μία υπάλληλος Ληξιαρχείου ΟΤΑ, ένας δικηγόρος και οκτώ πολίτες.

Συνολικά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες, στην εγκληματική οργάνωση υπάρχουν στοιχεία ότι εμπλέκονται 34 αστυνομικοί.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της Υπηρεσίας και τη συνδυαστική αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων έχει προκύψει ότι τουλάχιστον από 26-4-2013 έως και 30-11-2021 είχε συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη κυρίως από Έλληνες, παλιννοστούντες πρώην χωρών ΕΣΣΔ, αστυνομικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους.

(εικόνα αρχείου)

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει δίκτυο συνεργατών και δραστηριοποιούνταν στην έκδοση γνησίων (τυπικά) ελληνικών δελτίων ταυτότητας, ελληνικών διαβατηρίων και διπλωμάτων οδήγησης σε αλλοδαπούς υπηκόους με βαρύ ποινικό μητρώο, επιδιώκοντας την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Παράλληλα, διευκόλυναν την παράνομη παραμονή στη χώρα των αλλοδαπών υπηκόων, που απολάμβαναν όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, όπως έκδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, παραπλανώντας τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα τυχόν έρευνες των αστυνομικών αρχών που θα αποσκοπούσαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη ορισμένων εξ αυτών (με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν) και, επιπλέον, διευκολύνοντας την έξοδό τους από την Ελλάδα προς άλλες χώρες, ιδιαιτέρως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης Σένγκεν (SCHENGEN), όπου και ορισμένοι κάτοχοι των πλαστών εγγράφων συνελήφθησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Άργος: Μυστήριο με θανατηφόρα πτώση από μπαλκόνι

Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Ύποπτα κρούσματα σε ράντζα χωρίς προφύλαξη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Αρνητές υποδύθηκαν τους αστυνομικούς για να ελέγξουν διαγνωστικό κέντρο!