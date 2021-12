Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον – ΗΠΑ: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα

Πρόκειται για ταξιδιώτη που επέστρεψε από την Νότια Αφρική, αλλά διαγνώσθηκε θετικός επτά ημέρες μετά. Τι δήλωσε ο Φάουτσι.

Το πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ της παραλλαγής Όμικρον της Covid-19 εντοπίστηκε στην Καλιφόρνια, επιβεβαίωσε σήμερα ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος Άντονι Φάουτσι.

Το πρόσωπο που φέρει την παραλλαγή είχε επιστρέψει από τη Νότια Αφρική στις 22 Νοεμβρίου και διαγνώστηκε θετικό επτά ημέρες αργότερα, είπε ο Φάουτσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το άτομο αυτό, που ήταν πλήρως εμβολιασμένο κατά της Covid-19 αλλά δεν είχε λάβει αναμνηστική δόση, εκδήλωσε ήπια συμπτώματα και τέθηκε σε αυτοαπομόνωση.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος της παραλλαγής Όμικρον στις ΗΠΑ, σε ένα άτομο που είχε επιστρέψει από τη Νότια Αφρική.

Το πρόσωπο αυτό διαγνώστηκε θετικό στην Καλιφόρνια, έγινε γνωστό, σε ένα δελτίο τύπου, από το Κέντρα Πρόληψης και Μάχης κατά των Ασθενειών (CDC).

Το άτομο αυτό «ήταν πλήρως εμβολιασμένο και εκδήλωσε ήπια συμπτώματα, με την κατάστασή του να βελτιώνεται», συμπλήρωσαν τα CDC.

«Όλα τα άτομα που ήλθαν σε στενή επαφή με το πρόσωπο αυτό έχουν έκτοτε διαγνωστεί αρνητικά», συμπλήρωσαν τα CDC.

