Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ στάθηκε όρθιος στη Λάρισα στην εκπνοή

Οι δυο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό στην Τούμπα.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων «λυτρώθηκε» ο ΠΑΟΚ που ισοφάρισε 1-1 με τον Κούρτιτς την ΑΕΛ στο Αλκαζάρ και απέφυγε την ήττα στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ταχάρ είχε δώσει το προβάδισμα στους «βυσσινί» από το 64ο λεπτό, ενώ η ρεβάνς θα γίνει σε τρεις εβδομάδες στην Τούμπα.

Πολύ κακό το θέαμα στο πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να έχει σε τεράστιο ποσοστό την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Είχε, βέβαια, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσούπα Άκπομ να φεύγει «στην πλάτη» της άμυνας των γηπεδούχων και να αστοχεί σε τετ-α-τετ στο 40΄. Λίγο νωρίτερα (35΄) ο Μουργκ εκτέλεσε ένα από τα γνωστά του τρομερά φάουλ, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Αυτές ήταν οι μοναδικές στιγμές που ο ΠΑΟΚ έγινε «αισθητός» από την άμυνα της ΑΕΛ η οποία περίμενε να εκμεταλλευτεί κάποια αντεπίθεση.

Στο 55΄ πάλι ο Άκπομ έχασε τεράστια ευκαιρία καθώς σούταρε ψηλά άουτ, σε απόσταση 6-7 μέτρων από την εστία, ενώ ο ΠΑΟΚ αύξανε συνεχώς την πίεση γύρω από την περιοχή του Σουλούκου. Λίγο μετά, όμως, η ΑΕΛ πήρε «κεφάλι» στο σκορ στην πρώτη της «επίσκεψη» στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Γλυνός έβγαλε μια σέντρα από δεξιά, ο Παπαγεωργίου πήρε την κεφαλιά και ο Ταχάρ από κοντά έγραψε το 1-0. Τραγική αμυντική αντίδραση απ΄όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ που συμμετείχαν στη φάση, αφού οι «βυσσινί» έκαναν... ό,τι ήθελάν στη συγκεκριμένη φάση. Εμφανώς σοκαρισμένος ο ΠΑΟΚ, δεν κατάφερε να αντιδράσει. Απείλησε ελάχιστα, αλλά κατάφερε να «αποδράσει» στο 90+5΄ με απευθείας φάουλ του Κούρτιτς που διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Ταχάρ, Γλυνός, Θεολόγου, Μαϊδανός – Τέιλορ

ΑΕΛ (Μιχάλης Ζιώγας): Σουλούκος, Χ. Παπαγεωργίου, Μαϊδανός, Θεολόγου, Γκοτζαμανίδης, Γαρουφαλιάς, Ταχάρ (73΄ Ηλιάδης), Γιάκος (62΄ Συμελίδης), Κούστα (62΄ Ακούνια), Μαυρίας (62΄ Κ. Παπαγεωργίου), Γλυνός (83΄ Μπαντιμπανγκά).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζίβκοβιτς, Ίνγκασον, Μιχάι, Λύρατζης (63΄ Σίντκλεϊ), Τέιλορ, Εσίτι (63΄ Κούρτιτς), Σβαμπ (75΄ Μπίσεσβαρ), Σβιντέρσκι, Μουργκ (63΄ Ζίβκοβιτς), Ελ Καντουρί, Άκπομ (83΄ Κούτσιας).