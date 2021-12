Πολιτισμός

Άλεκ Μπάλντουιν κλαίγοντας: Δεν πάτησα τη σκανδάλη

Κλαίγοντας ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν διαβεβαίωσε ότι «δεν πάτησε τη σκανδάλη» στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την τραγωδία στα γυρίσματα του «Rust».

Ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν διαβεβαίωσε ότι «δεν πάτησε τη σκανδάλη» του όπλου με το οποίο σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας Rust, ενός γουέστερν του οποίου ήταν πρωταγωνιστής και παραγωγός.

«Η σκανδάλη δεν πατήθηκε… Δεν πάτησα τη σκανδάλη», λέει ο ηθοποιός στα αποσπάσματα μιας συνέντευξης που παραχώρησε στον Τζορτζ Στεφανόπουλο, η οποία θα προβληθεί αύριο Πέμπτη από το αμερικανικό δίκτυο ABC.

Στη συνέντευξη αυτή, την πρώτη επίσημη που παραχώρησε μετά τον θάνατο της Χάτσινς στις 21 Οκτωβρίου, ο Μπάλντουιν δηλώνει ότι «δεν έχει ιδέα» πώς βρέθηκε μια αληθινή σφαίρα στο πλατό της ταινίας. «Δεν θα σημάδευα ποτέ με όπλο οποιονδήποτε και δεν θα πατούσα τη σκανδάλη. Ποτέ», επέμεινε.

Το εν λόγω περίστροφο υποτίθεται ότι θα περιείχε ψεύτικες σφαίρες. Όταν ρωτήθηκε πώς βρέθηκε η αληθινή σφαίρα στον μύλο, ο Μπάλντουιν απάντησε: «Δεν έχω ιδέα. Κάποιος έβαλε μια αληθινή σφαίρα σε ένα όπλο. Μια σφαίρα που δεν έπρεπε καν να βρίσκεται εκεί».

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται και, μολονότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις, δεν αποκλείεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις εφόσον βρεθούν οι υπεύθυνοι, ανέφερε η εισαγγελία της Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό.