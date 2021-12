Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον – Γκουτέρες: άδικο, τιμωρητικό και αναποτελεσματικό το κλείσιμο των συνόρων

«Σκάνδαλο» χαρακτήρισε την «καταδίκη» της Αφρικής ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Μπροστά στη μετάλλαξη Όμικρον του νέου κορονοϊού τα κλεισίματα των συνόρων είναι «βαθιά άδικα, τιμωρητικά και αναποτελεσματικά», έκρινε χθες Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, μιλώντας για μια μορφή «απαρτχάιντ» σε βάρος της Αφρικής και καλώντας αντ’ αυτών να προτιμηθεί να γίνονται περισσότερα τεστ στους ταξιδιώτες.

«Με αυτόν τον ιό που δεν γνωρίζει σύνορα, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που απομονώνουν μια χώρα ή μια περιοχή δεν είναι απλά βαθιά άδικοι και τιμωρητικοί, είναι αναποτελεσματικοί», υπογράμμισε ο κ. Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντας «σκάνδαλο» την «καταδίκη» της Αφρικής, όπου το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί παραμένει ακόμη πολύ χαμηλό.

Αναφερόμενος στη Νότια Αφρική, που ενημέρωσε τον υπόλοιπο κόσμο για τον εντοπισμό της μετάλλαξης Όμικρον την 24η Νοεμβρίου και βλέπει τη μια χώρα πίσω από την άλλη να κλείνει τα σύνορα στους πολίτες της, ο επικεφαλής του ΟΗΕ τόνισε πως οι χώρες δεν πρέπει να υφίστανται «συλλογική τιμωρία επειδή εντόπισαν και μοιράστηκαν κρίσιμα επιστημονικά και υγειονομικά δεδομένα με τον κόσμο». Αυτό είναι «άδικο», είναι «ανήθικο», επέμεινε.

«Απευθύνω πολύ σθεναρή έκκληση—έκκληση στην κοινή λογική. Έχουμε όλα τα εργαλεία για να γίνονται ταξίδια με απόλυτη ασφάλεια. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία για να αποφύγουμε ετούτο το απαρτχάιντ μιας μορφής, επιτρέψτε μου να πω, το οποίο βρίσκω απαράδεκτο».

«Σε αυτή την περίοδο της πανδημίας και της κλιματικής κρίσης, η Αφρική βλέπει να καταδικάζεται να μην έχει τα εμβόλια που χρειάζεται για τον λαό της. Η Αφρική βλέπει να καταδικάζεται επειδή δεν έχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να αναζωογονήσει τις οικονομίες της. Η Αφρική βλέπει να καταδικάζεται, χωρίς να ευθύνεται αυτή για την κλιματική αλλαγή, να υποστεί τις χειρότερες συνέπειες των κλιματικών καταστροφών, χωρίς να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πληθυσμών της», σφυροκόπησε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Στο πλάι του, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, ο Μουσά Φάκι Μαχαμάτ, κατήγγειλε με τη σειρά του τον «αδικαιολόγητο στιγματισμό» της αφρικανικής ηπείρου. «Επειδή υπήρξε διαφανής , όλη η νότια περιοχή της Αφρικής υφίσταται κυρώσεις», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα κλεισίματα των συνόρων για τους πολίτες των κρατών της περιφέρειας.

Και αυτό την ώρα που «λιγότερο από το 6% των Αφρικανών έχει εμβολιαστεί», όπως διευκρίνισε, καλώντας να υπάρξει περισσότερη διεθνής αλληλεγγύη για να αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού που είναι προστατευμένος από την COVID-19.

«Καλώ όλες τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μάλλον το να γίνονται επανειλημμένα τεστ στους ταξιδιώτες, καθώς και άλλα μέτρα που θα είναι προσήκοντα και αληθινά αποτελεσματικά», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες. «Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και ταυτόχρονα να επιτρέπονται οι μετακινήσεις και οι οικονομικές ανταλλαγές», εξήγησε.

Η μετάλλαξη Όμικρον του SARS-CoV-2 έχει εξαπλωθεί ήδη σε όλες τις ηπείρους, ωστόσο οι Ευρωπαϊκές χώρες μοιάζουν να πλήττονται περισσότερο και έχουν αρχίσει, όπως και άλλα κράτη του κόσμου, να κάνουν αυστηρότερους τους υγειονομικούς περιορισμούς, να ανακοινώνουν ελέγχους στα σύνορα, να επιβάλουν απαγορεύσεις ταξιδιών προς τα κράτη του νότιου τμήματος της Αφρικής, να κάνουν εκ νέου υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας στα μέσα μεταφοράς και στα εμπορικά καταστήματα, κ.λπ.

