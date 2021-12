Πολιτική

Αναστασιάδης: Οι Τουρκοκύπριοι έχουν περισσότερα κοινά με τους Ελληνοκύπριους παρά με την Τουρκία

Σαφές μήνυμα πολιτικής βούλησης για λύση του Κυπριακού έστειλε ο Πρόεδρος της Κύπρου.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, ο στόχος της Τουρκίας παραμένει αμετάθετος και εκδηλώνεται και υλοποιείται μέσα από συγκεκριμένες πράξεις όπως καταγράφονται τον τελευταίο καιρό, είτε αυτές αφορούν τις παρεμβάσεις στην ΑΟΖ είτε στην άρση του στάτους κβο της Αμμοχώστου είτε στις δωρεές ελληνοκυπριακών περιουσιών στην Καρπασία για περαιτέρω στρατικοποίηση της Κύπρου είτε τις απειλές που ακούμε είτε τις νέες θέσεις που αξιώνουν για τη λύση δύο κρατών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Στον χαιρετισμό του, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε - ανάμεσα σε άλλα - και στο Κυπριακό, στέλνοντας μήνυμα προς τους «Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας» όπως είπε, να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι όσο εξαρτώνται, και θα εξαρτώνται, από την Τουρκία θα υποφέρουν από τα ίδια που υποφέρει ο τουρκικός λαός. ''Είναι η ώρα να κατανοήσουν ότι με τους Ελληνοκύπριους έχουν πολύ περισσότερα να μοιραστούν παρά με την Τουρκία'', τόνισε ο κος Αναστασιάδης και πρόσθεσε:

''Έχουμε δώσει δείγματα γραφής της αποφασιστικότητας και της πολιτικής μας βούλησης μέσα από συγκεκριμένες και πολλές φορές κατακριτέες υποχωρήσεις που έχουμε κάνει προκειμένου να περάσουμε το μήνυμα ότι θέλουμε την ειρηνική συμβίωση, θέλουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μας επιτρέψουν μαζί να πάμε μπροστά.

Οι κρίσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια, ανέδειξαν τη σπουδαιότητα της υιοθέτησης στοχευμένης στρατηγικής, προκειμένου να διαφοροποιήσουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο, να ενδυναμώσουμε παραδοσιακούς παραγωγικούς τομείς και να συνεχίσουμε την ισχυρή ανάκαμψη και δυναμική της οικονομίας μας, η οποία καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανέδειξαν, την ίδια στιγμή, τη σημασία της συλλογικότητας, της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης, ως επίσης της συντονισμένης δράσης ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους.

Δεδομένων των πολλαπλών θετικών αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι επωφελείς συνεργασίες μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι το ΚΕΒΕ, θα πρωτοστατήσει και αυτή τη φορά ώστε η νέα προσπάθεια που καταβάλλουμε να στεφθεί με επιτυχία.

Καταλήγοντας, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να συγχαρώ, τόσο την ηγεσία όσο και τα μέλη του ΚΕΒΕ. Η Κυβέρνηση θα είναι πάντα στο πλευρό σας, μέσα από διάλογο να υιοθετούνται εκείνες οι πολιτικές που δεν θα ωφελούν μόνο τους επιχειρηματίες, θα είναι επ' ωφελεία των εργαζομένων, θα είναι επ' ωφελεία της οικονομίας, θα είναι επ' ωφελεία του κράτους''.

