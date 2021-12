Αθλητικά

Έβερτον - Λίβερπουλ: Κόκκινη “καταιγίδα” στο ντέρμπι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Κλοπ διέσυρε τη... μισητή συμπολίτισσα στο “Γκούντισον Παρκ”.

Σε υπόθεση... τριών, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, εξελίσσεται η κούρσα στην Premier League για τη σεζόν 2021/2022.

Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ προχώρησαν με εκτός έδρας νίκες επί των Γουότφορντ (2-1), Άστον Βίλα (2-1) και Έβερτον (4-1), οπότε η κατάσταση στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος έμεινε αμετάβλητη, με τους Λονδρέζους να προπορεύονται, τους “πολίτες” να ακολουθούν και τους “κόκκινους” στην τρίτη θέση και στο -2.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε αυτό και στο ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ, όπου διέλυσε την Έβερτον στο “Γκούντισον Παρκ”, με πρωταγωνιστή τον Μοχάμεντ Σαλάχ (2 γκολ) και τον Ρόμπερτσον (2 ασίστ). Ο Κώστας Τσιμίκας είδε το ματς από τον πάγκο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Φίλη Κουτμερίδου: Φαινόταν αποφασισμένη να μην εμβολιαστεί

Τουρκία – Οικονομική κρίση: Ο Ερντογάν άλλαξε Υπουργό Οικονομικών

Άλεκ Μπάλντουιν κλαίγοντας: Δεν πάτησα τη σκανδάλη