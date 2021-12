Τεχνολογία - Επιστήμη

Γώγος για υποχρεωτικό εμβολιασμό: Υγειονομικά είναι πολύ κρίσιμος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους άνω των 60 και το διάστημα μεταξύ 2ης και 3ης δόσης.

«Όλοι μιλάμε πάντα για την αναγκαιότητα. Η υποχρεωτικότητα έχει να κάνει με άλλα, οικονομικά και συνταγματικά», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Χαράλαμπος Γώγος.

Σχολιάζοντας το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους άνω των 60 είπε πως, «η αναγκαιότητα είναι τόσο μεγάλη κι έφτασε να το κάνει και η Ελλάδα και η Ευρώπη ως τελευταίο μέσο», ενώ υπενθύμισε ότι, «οι υγειονομικοί μιλούσαν για υποχρεωτικότητα επειδή δεν μπορούσαν να βλέπουν άλλο ό,τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία».

«Από άποψη νομικής, συνταγματικής, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Υγειονομικά είναι πολύ κρίσιμο», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις «πηγές ενημέρωσης και επηρεασμού» των αρνητών όταν μεταξύ τους συγκαταλέγονται γιατροί είπε πως, «πολλές περιπτώσεις Ιατρικών Συλλόγων έχουν ξεκινήσει ήδη για πειθαρχικά , υπάρχει όμως πολύ χώρος για τέτοιες περιπτώσεις που επηρεάζονται από το διαδίκτυο».

Εξέφρασε την άποψη ότι, «πρέπει η ενημέρωση για τον εμβολιασμό να μπει στην 1η γραμμή των γιατρών που έχουν άμεση σχέση με της οικογένεια. Ο οικογενειακός, ο γυναικολόγος».

Σχετικά με την πρόταση που γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός, για εμβολιασμό με την 3η δόση σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, ο Χ.Γώγος είπε πως «έχει γίνει καιρό η συζήτηση», εξηγώντας ότι, «αλλάζουν συνεχεία τα δεδομένα», σημειώνοντας πως «οι περισσότεροι που νοσούν είναι αυτοί που έχουν κάνει και τη 2η δόση και πριν από το εξάμηνο».

«Χρειάζεται ροή ενημέρωσης γιατί τα επιστημονικά δεδομένα αλλάζουν», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Φίλη Κουτμερίδου: Φαινόταν αποφασισμένη να μην εμβολιαστεί

Έβερτον - Λίβερπουλ: Κόκκινη “καταιγίδα” στο ντέρμπι (βίντεο)

Άλεκ Μπάλντουιν κλαίγοντας: Δεν πάτησα τη σκανδάλη