Έβρος: Τούρκοι, που εντοπίστηκαν σε νησίδα, ζητούν άσυλο

Μεταξύ αυτών ήταν και παιδιά. Τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, καθώς ήταν σε άθλια κατάσταση.

17 Τούρκοι υπήκοοι εντοπίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης σε νησίδα στο Δέλτα του Έβρου. Πρόκειται για 12 ενήλικες (8 άνδρες και 4 γυναίκες) και πέντε παιδιά, οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι φυγάδες από την πατρίδα τους και επιχείρησαν να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα για να ζητήσουν άσυλο.

Οι Τούρκοι υπήκοοι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν από περίπολο Συνοριακών Φρουρών στην περιοχή Νεραϊδότοπος, κοντά στις Φέρες και μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, λόγω των καιρικών συνθηκών, παρελήφθησαν σώοι.

Και οι 17 ήταν σε άθλια κατάσταση λόγω της ταλαιπωρίας και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ιατρική φροντίδα. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο και θα ακολουθήσουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το evros-news.gr ένας από τους Τούρκους απευθύνει έκκληση για βοήθεια στις ελληνικές Αρχές.

«Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς μας στον Έβρο για τον εντοπισμό και την επιτυχή επιχείρηση διάσωσης 17 Τούρκων πολιτών. Ανάμεσά τους βρίσκονται και ανήλικα παιδιά. Σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, φρουρούμε τα σύνορα και φροντίζουμε για την ασφάλεια των πολιτών», έγραψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε ανάρτησή του στα social media.

