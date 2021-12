Υγεία - Περιβάλλον

Χειροπέδες σε αρνητές κορονοϊού που εμφανίστηκαν ως “Συνταγματική Αστυνομία” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης διαγνωστικού κέντρου για την “εισβολή” της ομάδας και την παρεμπόδιση της διενέργειας rapid test για τον κορονοϊό.

Για το πρωτοφανές περιστατικό στην Θεσσαλονίκη, όπου ομάδα αρνητών κορονοϊού, χωρίς να φορούν μάσκες, έκανε «έφοδο» για να «ελέγξει» και ουσιαστικά να παρεμποδίσει την διενέργεια ελέγχων ανίχνευσης κορονοϊού, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ο ιδιοκτήτης του διαγνωστικού κέντρου στην Τούμπα, στο οποίο «μπούκαραν» οι αρνητές.

Όπως είπε, «Μας έδειξαν κάτι πλαστικές ταυτότητες που έγραφαν «Συνταγματική Αστυνομία του άρθρου 120», μας είπαν ότι σαν “θεματοφύλακες του Συντάγματος” μπορούσαν να ελέγξουν τα πάντα. Δεν φορούσαν ούτε μάσκα και τους ζητήσαμε να βγουν από τον χώρο».

«Βγήκαν ήρεμα σιγά-σιγά από τον χώρο, αλλά έρχονταν πολίτες να κάνουν τα rapid test για να πάνε στην δουλειά τους και τους παρενοχλούσαν, δεν άφηναν χώρο ούτε να γίνει το τεστ», όπως συμπλήρωσε, με αποτέλεσμα να κληθεί η Αστυνομία η οποία προχώρησε σε συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες για αντιποίηση αρχής, εξύβριση και παραβίαση του νόμου για πρόληψη μολυσματικών ασθενειών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία – Οικονομική κρίση: Ο Ερντογάν άλλαξε Υπουργό Οικονομικών

Άλεκ Μπάλντουιν κλαίγοντας: Δεν πάτησα τη σκανδάλη

Μετάλλαξη Όμικρον – Γκουτέρες: άδικο, τιμωρητικό και αναποτελεσματικό το κλείσιμο των συνόρων