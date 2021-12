Τεχνολογία - Επιστήμη

Εξαδάκτυλος: Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα σώσει ζωές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το νέο μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού και την αναγκαιότητα να εμβολιαστούν οι πολίτες μίλησε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΠΙΣ.

«Το θέμα της απόστασης των δέσεων είναι θέμα της Επιτροπής Εμβολιασμών», διευκρίνισε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου εκτιμά σχετικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού ότι, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα εξαντληθεί το αλφάβητο», αφού «έτσι κάνουν αυτοί οι ιοί» και υπενθύμισε ότι, «οι οι υγειονομικοί εμβολιάστηκαν στους 8 μήνες», καθώς «οι χρόνοι είναι σχετικοί».

Σχετικά με το θέμα της υποχρεωτικότητας στον εμβολιασμό των άνω των 60 είπε πως, «ούτε οι εμβληματικές προσωπικότητες αρνητών διαφωνούν ότι υπάρχει αναγκαιότητα εμβολιασμού. Θα σωθούν ζωές, να είστε βέβαιοι» και τόνισε ότι, «είναι 100% αναγκαίο για όλους άνω των 60 να εμβολιαστούν».

Εξήγησε δε ότι, «αν ήταν στο 100% εμβολιασμένοι οι άνω των 60, θα είχαμε την εικόνα της Πορτογαλίας. Δεν θα είχαμε γεμάτες ΜΕΘ και 100 νεκρούς την ημέρα» και πρόσθεσε μια ακόμα παράπλευρη απώλεια ότι, «οι νέοι συνάδελφοι έχουν εδώ και δύο χρόνια που ασχολούνται μόνο με τον κορονοϊό».

«Εμείς θα σας μιλάμε για την αναγκαιότητα, το αν η Πολιτεία θα το μεταφράζει σε υποχρεωτικότητα, είναι άλλο θέμα», είπε και συνέχισε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πρόστιμο των 100 ευρώ πως:

«Όταν χρησιμοποιήσαμε τους νέους να βάλουν πλάτη για τον τοίχο της ανοσίας, τους δώσαμε κίνητρο και ορθά. Όταν οι άνω των 60 δεν πείστηκαν να κάνουν αυτό που πρέπει για να προστατέψουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους, έτσι κι εδώ η Πολιτεία έχει κάθε λόγο να πει ότι το επιβάλλει. Γιατί δεν επηρεάζουν μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους γύρω τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Χειροπέδες σε αρνητές κορονοϊού που εμφανίστηκαν ως “Συνταγματική Αστυνομία” (βίντεο)

Άλεκ Μπάλντουιν κλαίγοντας: Δεν πάτησα τη σκανδάλη

Μετάλλαξη Όμικρον – Γκουτέρες: άδικο, τιμωρητικό και αναποτελεσματικό το κλείσιμο των συνόρων