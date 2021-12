Κόσμος

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στη Βουλγαρία: Η “χρυσή μπίζνα” και οι Έλληνες (βίντεο)

Τι είπε Βουλγάρα δημοσιογράφος στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για τις εξελίξεις στην υπόθεση.

Για το κύκλωμα με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της COVID-19 στη Βουλγαρία, ορισμένα από τα οποία εκτιμάται ότι έχουν προμηθευτεί Έλληνες, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” η δημοσιογράφος Μπόικα Ατανάσοβα, ανταποκρίτρια του βουλγαρικού τηλεοπτικού δικτύου Nova TV στην χώρα μας.

Τουλάχιστον τέσσερις γιατροί στη γειτονική Βουλγαρία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα, το οποίο “χορηγούσε” πιστοποιητικά εμβολιασμού έναντι χρηματικής αμοιβής. Οι προσαχθέντες αφέθηκαν, πάντως, ελεύθεροι την Τετάρτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν αποκαλύφθηκε πως περίπου 250 άτομα που είχαν προμηθευτεί βουλγαρικά πιστοποιητικά εμβολιασμού, βρίσκονταν στο εξωτερικό. Μεταξύ των ατόμων που απέκτησαν πλαστά πιστοποιητικά έναντι 300 ευρώ, εκτιμάται ότι είναι και αρκετοί Έλληνες.

Σύμφωνα με την Μπόικα Ατανάσοβα, τα πιστοποιητικά είχαν σφραγίδα και barcode, τα οποία αναγνωρίζονταν κι έμοιαζαν καθ’ όλα νόμιμα.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε η δημοσιογράφος, μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις, υπάρχει δυσπιστία για την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών που διαθέτουν Βούλγαροι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

