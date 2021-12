Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Ολοταχώς προς υποχρεωτικό εμβολιασμό

Σήμερα οι αποφάσεις για τα νέα μέτρα στη Γερμανία, όπου η κατάσταση τείνει να γίνει επικίνδυνη.

Νέα αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων και στον ορίζοντα ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά της covid-19: η Γερμανία θα αποφασίσει σήμερα επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση του τέταρτου κύματος της επιδημίας του κορονοϊού, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο κλείσιμο μπαρ και άλλων δημόσιων χώρων.

Έπειτα από έναν πρώτο γύρο συζητήσεων την Τρίτη, η απερχόμενη καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, ο διάδοχός της Όλαφ Σολτς και οι πρωθυπουργοί των 16 κρατιδίων της Γερμανίας συναντώνται σήμερα εκ νέου για να αποφασίσουν τα νέα μέτρα που θα ληφθούν.

Αν και η υγειονομική κατάσταση στη χώρα παρουσιάζει τις τελευταίες ημέρες μικρή βελτίωση, συνολικά είναι ανησυχητική, με δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα covid-19 να καταγράφονται καθημερινά και τον δείκτη επίπτωσης επτά ημερών να ξεπερνά τις 440 μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους, την ώρα που πολλά νοσοκομεία βρίσκονται στα πρόθυρα κορεσμού.

Η κατάσταση περιπλέκεται από την τρέχουσα μεταβατική περίοδο στη Γερμανία, καθώς η Μέρκελ αποχωρεί από την καγκελαρία και ο Όλαφ Σολτς αναμένεται να εκλεγεί νέος καγκελάριος από την Μπούντεσταγκ την επόμενη εβδομάδα.

Δεν υπάρχει «κενό εξουσίας»

Η σημερινή συνεδρίαση και οι νέοι περιορισμοί που προωθεί ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός έχουν στόχο να δείξουν, όπως ελπίζει ο Σολτς, ότι «δεν υπάρχει κενό εξουσίας, όπως κάποιοι αναφέρουν αυτή την περίοδο».

Το βασικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση της covid-19 είναι φυσικά ο εμβολιασμός, ο οποίος ενδέχεται να καταστεί υποχρεωτικός από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

Ο Σολτς, που έχει προκαλέσει επικρίσεις για το γεγονός ότι δεν αποκαλύπτει ποιος θα αναλάβει το υπουργείο Υγείας στη νέα κυβέρνηση, προκάλεσε έκπληξη ζητώντας να υιοθετηθεί αυτό το ριζοσπαστικό μέτρο, το οποίο έχει ήδη ανακοινώσει η Αυστρία.

Σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να υποβληθεί στο κοινοβούλιο προς ψήφιση ως το τέλος του έτους.

Εξάλλου η κοινή γνώμη στη Γερμανία φαίνεται να αλλάζει.

Το καλοκαίρι περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων ήταν κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού για την covid-19. Πλέον όμως το 64% των Γερμανών υποστηρίζει την υποχρεωτικότητα, σύμφωνα με δημοσκόπηση για το RTL και το ntv.

Το μέτρο εξάλλου στηρίζουν, εκτός από τους Σοσιαλδημοκράτες (SDP), οι Πράσινοι και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP), όπως και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) της Μέρκελ, που βρίσκεται πλέον στην αντιπολίτευση.

Μόνο το ακροδεξιό Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) είναι αντίθετο και έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία αφισοκόλλησης: «Υποχρεωτικός εμβολιασμός; Όχι, ευχαριστώ», αντιγράφοντας το σύνθημα των αντιπάλων της πυρηνικής ενέργειας.

Αναμένοντας τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους επόμενους μήνες, η Γερμανία πρόκειται να λάβει άλλα μέτρα για να ανασχέσει την εξάπλωση της covid-19.

Τα κρατίδια έχουν ήδη περιορίσει ήδη σημαντικά την πρόσβαση σε πολλούς χώρους για τους ανεμβολίαστους. Ένα ακόμη βήμα αναμένεται να γίνει σήμερα, με την απαγόρευση εισόδου στα μη απαραίτητα καταστήματα.

Επίσης εξετάζεται το κλείσιμο των μπαρ και των κλαμπ για όλους, ενώ οι αγώνες ποδοσφαίρου θα πραγματοποιούνται επίσης κεκλεισμένων των θυρών.

«Από άποψη εντατικής ιατρικής και επείγουσας ιατρικής η κατάσταση της πανδημίας δεν ήταν ποτέ τόσο απειλητική και σοβαρή όσο σήμερα», προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εντατικολόγων (DIVI) η οποία ζητεί την επιβολή μερικού lockdown.

