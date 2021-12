Πολιτική

Κοντογεώργης - Υποχρεωτικός εμβολιασμός: τα 100 ευρώ δεν θα αφαιρούνται από την σύνταξη (βίντεο)

Πως θα γίνεται η επιβολή του προστίμου σε ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών. Πόσα νέα ραντεβού "κλείστηκαν" σε 48 ώρες. Τι είπε ο ΓΓ Συντονισμού της Κυβέρνησης για τα νέα μέτρα.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Πέμπτης, ο Θανάσης Κοντογεώργης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης.

Ο κ. Κοντογεώργης χαρακτήρισε ως «δίκαιη και σωστή απόφαση» την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, καθώς «οι πολίτες άνω των 60 ετών κινδυνεύουν περισσότερο, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία».

Όπως σημείωσε ο ΓΓ Συντονισμού της Κυβέρνησης, «απομένουν πάνω από 500.000 πολίτες, άνω των 60 ετών, που πρέπει να εμβολιαστούν, με συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Η στόχευση είναι στους ανθρώπους άνω των 60 ετών, καθώς αυτό το όριο προσδιορίζει και την αναλογικότητα του μέτρου, καθώς αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο», συμπληρώνοντας πως «υπεύθυνα ο Πρωθυπουργός έφερε την πρόταση για υποχρεωτικό εμβολιασμό στην Βουλή».

«Η δραστηριότητα στον προγραμματισμό ραντεβού δείχνει ότι το μέτρο είναι κατάλληλο. Μπορεί να προκαλεί μια δυσθυμία, αλλά ενόψει των Χριστουγέννων οι πολίτες αυτοί θα κάνουν το καλύτερο δώρο της ζωής τους», σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης, αναφέροντας ότι από την ανακοίνωση του νέου μέτρου, που επισείει και πρόστιμο 100 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, μέσα σε 48 ώρες δηλαδή, είχαν οριστεί 25.000 ραντεβού για εμβολιασμό με την πρώτη δόση εμβολίου για άτομα άνω των 60 ετών.

Όπως επεσήμανε, «δεν θα γίνεται παρακράτηση από την σύνταξη ή τον μισθό του ανεμβολίαστου το ποσό των 100 ευρώ ανά μήνα, αλλά θα υπάρχει βεβαίωση του διοικητικού προστίμου, που θα "πηγαίνει" στην Εφορία. Δεν θα αφαιρείται από τον μισθό ή την σύνταξη πριν καταβληθούν».

«Τα μέτρα επιβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες. Τον προηγούμενο μήνα ο Υπ. Υγείας παρουσίασε ένα πλαίσιο για τους ανεμβολίαστους, που με βάση τα δεδομένα τότε έπρεπε να ληφθεί, το οποίο αποδίδει» είπε ο κ. Κοντογεώργης, συμπληρώνοντας πως «ο Πρωθυπουργός έχει πάρει όχι μόνο δύσκολες αποφάσεις, αλλά και αποφάσεις που ανοίγουν δρόμους».

«Έχουμε μια τακτική ενημέρωση ως προς τα μέτρα και τα πρόστιμα που επιβάλλονται για μη τήρηση των μέτρων. Υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό τήρησης των μέτρων και καταβολής των προστίμων, όπου υπάρχουν και επιβάλλονται, πχ. σε εργαζόμενους που δεν κάνουν rapid test, όπως οφείλουν και τους επιβάλλονται πρόστιμα», επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης.

