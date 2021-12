Life

"Άγριες Μέλισσες": “δυνατό” επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”

Ακόμη ένα «καθηλωτικό» επεισόδιο, το τελευταίο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας, της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», θα απολαύσουμε απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Σε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», παρακολουθήσαμε έναν έντονο καυγά ανάμεσα στον Νικηφόρο και στην Ασημίνα, με αφορμή την αποκάλυψη του Σέργιου πως τον πήγαν στην φυλακή για να δώσει κρυφά φωτογραφίες στον Λάμπρο.

Ο Νικηφόρος ζητά επίμονα από την Ασημίνα να του πει τους λόγους για τους οποίους έγινε κάτι τέτοιο, το οποίο κάθε άλλο παρά ενέκρινε, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η σχέση της με τον Πέτρο.

Στο τέλος της έντονης συζήτησης, ο Νικηφόρος λέει στην πρώην σύζυγο του πως έχει πλέον χάσει την εμπιστοσύνη του σε εκείνη.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την σειρά «Άγριες Μέλισσες» που προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης

Η σύγκρουση του Νικηφόρου και της Ασημίνας, μετά την αποκάλυψη του Σέργιου για την επίσκεψή του στη φυλακή, θα είναι σφοδρή και το ζευγάρι θα ξαναβρεθεί αντιμέτωπο.

Ο Ζάχος συγκλονίζεται με τις αποκαλύψεις της Ελένης. Θα αποφασίσει να τη βοηθήσει αυτή τη φορά;

Ο Ακύλας συνεχίζει να ψάχνει τον εραστή της Ζωής, ενώ κάνει μια ιδιαίτερη πρόταση στον Μελέτη.

Το μνήμα της Ανέτ και του Μιλτιάδη θα γίνει χώρος αυτοκριτικής κι αυτογνωσίας για δυο άντρες που πρέπει ν’ αναμετρηθούν με τα λάθη τους. Οι διώκτες του Λάμπρου καταστρώνουν ακόμα ένα σχέδιο εναντίον του. Ο γάμος του Μελέτη και της Κορίνας θα πάρει μια αναπάντεχη τροπή…





