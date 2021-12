Life

Κορονοϊός: ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το μήνυμα στον γιό του (βίντεο)

Συγκλονίζει ο παρουσιαστής με όσα λέει για την περίοδο που νόσησε, τον φόβο ότι ίσως δεν μιλήσει ξανά στον γιό του και το μήνυμα που του “έστειλε” με βίντεο μέσω του κινητού του.

Συγκινεί και συγκλονίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που νόσησε προσφάτως με κορονοϊό, με όσα αναφέρει για τον φόβο του μην μπει σε νοσοκομείο και χρειαστεί να διασωληνωθεί και το ενδεχόμενο να χάσει την ζωή του και να μην προλάβει να πει όσα πράγματα θα ήθελε στον 8χρονο γιό του.

Στην διάρκεια εκδήλωσης και σε δηλώσεις που ακολούθησαν, αποσπάσματα των οποίων προβλήθηκαν από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε, μεταξύ άλλων, «ενώ δεν αγχώθηκα, πήρα ένα οξύμετρο. Μου είπε ο γιατρός κάθε μια ώρα να μετράω το οξυγόνο μου, αν πάει κάτω από το 90 θα πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή πήγε στο 91 και άρχισα να σκέφτομαι τον γιό μου. Είχα να τον δω μια εβδομάδα επειδή είμαι χωρισμένος, θα τον έπαιρνα το Σαββατοκύριακο».

«Άρχισα να σκέφτομαι αν θα τον ξαναδώ, αν θα μπορέσω να του μιλήσω. Είπα στην σύντροφο μου να πιάσει το κινητό. Σκεφτόμουν “αν δεν βγω από το νοσοκομείο; Εγώ δεν του τα είπα όλα, δεν πρόλαβα. Θέλω να μιλήσω, να πω κάτι στον Αναστάση», είπε ο παρουσιαστής.

Όπως επεσήμανε, «είδαμε ανθρώπους 35, 25, 40 χρονών να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να μην βγαίνουν. Εγώ έχω και το θέμα της παχυσαρκίας και των παραπάνω κιλών μου. Είπα “ποιος ξέρει αν μπω στο νοσοκομείο, εάν θα βγω;”».

«Είπα στην σύντροφο μου, “άνοιξε την κάμερα στο κινητό, να πω κάτι στον Αναστάση;” και σκεφτόμουν “να ντυθώ; Να φτιάξω τα μαλλιά μου; Πως θέλω να με δει για τελευταία φορά το παιδί μου; Έχω να του πω πολλά πράγματα για τα 15 του, για τα 20 του, για τα 40 χρόνια του. Θα προλάβω να του τα πω όλα;”», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μεταφέροντας την αγωνία που βίωσε.

