Κορονοϊός: Διασωληνωμένος ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Κοσμά.

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς, ο οποίος δίνει “μάχη” με την COVID-19.

Την Τετάρτη, μετά την αρχική άρνηση του ίδιου του Μητροπολίτη Κοσμά για διακομιδή, σε δεύτερο χρόνο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου από τους ανθρώπους του Ε.Κ.Α.Β.

Η Μητρόπολη εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ενημερώνοντας για την πορεία της υγείας του, η οποία επιδεινώθηκε, με τον ίδιον ακόμη και τότε να αρνείται οποιαδήποτε μεταφορά σε άλλο νοσοκομείο της χώρας, ενώ δεν ήθελε να διασωληνωθεί.

Εν τέλει, στις 3:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Μητροπολίτης Κοσμάς διακομίσθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Για τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και την άρνησή του να διακομιστεί στο Νοσοκομείο, ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος είχε δηλώσει την Τετάρτη στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1: «Σέβομαι πάρα πολύ από τον ασθενούντα αδελφό και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν θα τον εξαιρέσω από ανθρώπους που είναι μικρόνοες. Είναι άνθρωπος με πολύ ευγένεια και καλοσύνη, αλλά με λίγο μυαλό». Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Όταν δεν πειθαρχείς στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, θέτεις τον εαυτό σου εκτός Εκκλησίας».

