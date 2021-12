Κόσμος

Κύπρος: Έκρηξη σε σχολική αίθουσα (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε στο χώρο η έκρηξη του μηχανισμού.

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε σχολική αίθουσα δημοτικού σχολείου, στη Λεμεσό.

Η έκρηξη, όπως φάνηκε από τα πρώτα στοιχεία, οφείλεται σε μεταλλικό κυλινδρικό μηχανισμό, ο οποίος βρέθηκε στην είσοδο της αίθουσας.

Το ευτύχημα είναι ότι, η έκρηξη έγινε ξημερώματα και πριν την έναρξη των μαθημάτων, προκλήθηκαν ωστόσο εκτεταμένες καταστροφές στην αίθουσα, αλλά και σε εκκλησία απέναντι από το σχολείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, κατά την έρευνα των οποίων βρέθηκε και δεύτερο μεταλλικό αντικείμενο, το οποίο παρά το ότι πυροδοτήθηκε, δεν εξερράγη.

Στη διάθεση των Αρχών είναι τα υλικά από τα κλειστά κυκλώματα, αλλά και οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής.

Τα κίνητρα του δράστη της έκρηξης δεν είναι γνωστά.

