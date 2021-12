Κόσμος

Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη: Φωταγωγήθηκε το Ροκφέλερ (εικόνες)

Το διασημότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο του κόσμου είναι πλέον στη διάθεση του κοινού.

Κόσμος από κάθε σημείο των ΗΠΑ και της Ευρώπης βρέθηκε χθες στο εμπορικό κέντρο Ροκεφέλερ, για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το πλήθος έψαλε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και αναφώνησε όταν ξεσκεπάστηκε το 12 τόνων χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο βγήκε χιλιάδες φωτογραφίες με τα κινητά των ανθρώπων, οι περισσότεροι εκ των οποίων φορούσαν μάσκες.

Το δέντρο από τη Νορβηγία, ύψους 24 μέτρων και πλάτους 14 μέτρων έχει πάνω του 50.000 χρωματιστά LED λαμπάκια, αλλά και ένα αστέρι Swarovski που ζυγίζει κάτι παραπάνω από 400 κιλά.

Το δέντρο στο Ροκεφέλερ αποτελεί παράδοση δεκαετιών, για τους πολίτες όχι μόνο της Νέας Υόρκης και των ΗΠΑ, αλλά όλου του κόσμου, αφού πάντα επιβλητικό βάζει τον κόσμο στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων.

