Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πλεύρης: Πιστοποιητικό νόσησης μόνο μετά από μοριακό τεστ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξειδίκευση των μέτρων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 προχώρησε ο Υπουργός Υγείας.

Αφού ανακοίνωσε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, περιέγραψε αναλυτικά το πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 όλων των πολιτών ηλικίας 60 ετών και άνω.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών θα πρέπει να έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου έως τις 16 Ιανουαρίου, αλλιώς θα τους επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται μέσω της ΑΑΔΕ. Τα έσοδα θα πηγαίνουν σε ειδικό ταμείο για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι είναι πιθανό να επεκταθεί το μέτρο και για όσους συμπληρώσουν τα 60 έτη από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Προανήγγειλε ότι θα συσταθούν ειδικές υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες θα εξετάζουν τις αιτήσεις ανθρώπων που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό.

Αναφορικά με τη δωρεάν διάθεση ενός self test από τις 6 έως τις 11 Δεκεμβρίου, εξήγησε πως σκοπός είναι όσοι βρεθούν θετικοί να τεθούν σε καραντίνα και να είναι υγιείς την περίοδο των Χριστουγέννων. Συνέστησε μάλιστα, κατά την εορταστική περίοδο, να γίνουν επιπλέον τεστ ακόμα και σε εμβολιασμένους.

Έπειτα από εισηγήσεις της Επιτροπής, στα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα που θα ανοίξουν τις επόμενες ημέρες, θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους ή νοσήσαντες τους τελευταίους έξι μήνες. Για τα ανήλικα παιδιά θα υπάρχει η ίδια διαδικασία με τους χώρους εστίασης, θα γίνεται rapid test πριν από την είσοδό τους.

Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως τα πιστοποιητικά νόσησης θα χορηγούνται αποκλειστικά έπειτα από τη διενέργεια μοριακού τεστ.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος ήταν παρών στη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Υγείας, επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αξία των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Όπως είπε, η χρήση του self test βοήθησε να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα σχολεία. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο σημαντικό είναι το testing και μέσα στις γιορτές. «Ας μην αμελήσουμε αυτήν την μία εβδομάδα δωρεάν τεστ να το κάνουμε όλοι, είτε είμαστε εμβολιασμένοι είτε όχι. Είναι ένας εύκολος και δωρεάν τρόπος να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την καμπύλη της πανδημίας και να την κρατήσουμε σε ασφαλές επίπεδο ώστε να κάνουμε καλές γιορτές», τόνισε ο κ. Ζαούτης, ο οποίος ζήτησε να κάνουμε οπωσδήποτε - παρότι δεν είναι υποχρεωτικό - και ένα self test πριν βρεθούμε καλεσμένοι σε ένα γιορτινό τραπέζι αλλά και μετά τις γιορτές, όπου πάλι θα διατεθεί δωρεάν self test σε όλους τους πολίτες για την εβδομάδα μετά τις 3 Ιανουαρίου.

Σε ανακοίνωση για τ ο πλήρες πλαίσιο για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού στους πολίτες άνω των 60 ετών που παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης προχώρησε το Μέρα25 :

Η Κυβέρνηση μετά και την χθεσινή ψήφιση του νέου του άκρως αυταρχικού μέτρου του προστίμου των 100 ευρώ, προχωράει κανονικά στην καθημερινή εμβάθυνση των αντιδημοκρατικών πλην αναποτελεσματικών της πρακτικών, συμπεριφερόμενη σα να έχει βάλει σκοπό να χάσει και τα τελευταία ψήγματα εμπιστοσύνης από την κοινωνία.





Σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, η μεταγραφή της ΝΔ από το ΛΑΟΣ που κάποιος κακόπιστος θα έλεγε ότι έγινε ακριβώς για να επιστρατευθεί σε μια τέτοια συγκυρία, προχώρησε σε εξειδικεύσεις σχετικά με το χαράτσι των 100 ευρώ που επιβάλλει η Κυβέρνηση στους πολίτες άνω των 60 ετών.

Ο κ. Πλεύρης ζωγράφισε με λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια τον καφκικό εφιάλτη που περιμένει όσους έχουν βάσιμο ιατρικό λόγο να μην εμβολιαστούν, που θα έρθουν αντιμέτωποι με μια ατέρμονη ταλαιπωρία επιτροπών και εγκρίσεων.

Στον αντίποδα του εμβολιαστικού καταναγκασμού, ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα «μη υποχρεωτικών» self test (από ένα δωρεάν για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους), αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση επιμένει να βάζει όλα της τα αυγά στο εμβολιαστικό καλάθι, αντί να επενδύσει υπεύθυνα σε μια σειρά αλληλοσυμπληρώμενων πρακτικών.

Το ΜέΡΑ25 δε θα κουραστεί να το φωνάζει. Όχι ταξικά πρόστιμα, όχι αυταρχισμός. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε:

Δίκτυο μαζικών δωρεάν τακτικών τεστ για όλες και όλους, Προσλήψεις 10.000 γιατρών και νοσηλευτών, Άμεση υλικοτεχνική ενίσχυση του ΕΣΥ, Άμεση Επίταξη ιδιωτικών δομών υγείας, Δωρεάν προεμβολιαστικός έλεγχος, Καμπάνια ενημέρωσης των ανεμβολίαστων συμπολιτών μας.

Αντί για πειθώ και λογική, και κυρίως, αποτελεσματικότητα, ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει για άλλη μια φορά την επιβολή και την καταστολή με ταξικότατα, αντισυνταγματικά, αντιδημοκρατικά και ανελεύθερα μέτρα.





Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

"Άγριες Μέλισσες": “δυνατό” επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)

Άλεκ Μπάλντουιν κλαίγοντας: Δεν πάτησα τη σκανδάλη