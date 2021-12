Αθλητικά

Αντετοκούνμπο - Μπακς: συγκλονιστική εμφάνιση του “Greek Freak”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νικητήριο καλάθι έβαλε ο Γιάννης 2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας τα ελάφια στην 8η σερί νίκη τους.

Φοβερό ματς διεξήχθη στο Fiserv Forum όπου οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 127-125 των Σάρλοτ Χόρνετς χάρη σε λέι απ του Γιάννη Αντετοκούνμπο δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.

Αυτή ήταν η 8η σερί νίκη για τα «ελάφια», που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 14-8 και «έπιασαν» το Σικάγο στην κορυφή της Central Division. Αντίθετα οι Χόρνετς έπεσαν στο 13-11 και βρίσκονται στην 9η θέση της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός αφού πέρα από το νικητήριο καλάθι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους (14/20 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 9/13 βολές), 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Κρις Μίντλετον είχε 21 πόντους (4/8 τρίποντα) ενώ θετικός ήταν στο ντεμπούτο του ο ΝτεΜάρκους Κάζινς, που αγωνίστηκε για 15 λεπτά και είχε 7 πόντους (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

A near-triple double for Giannis tonight!!



40 PTS | 12 REB | 9 AST | 1 STL pic.twitter.com/LtZDu3Xzmy — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 2, 2021

Όσον αφορά στους Χόρνετς ο ΛαΜέλο Μπολ είχε 36 πόντους και 9 ασίστ ενώ 25 πόντους σημείωσε ο Κέλι Ούμπρε και 22 ο Μάιλς Μπρίτζες.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, οι Ράπτορς στο Τορόντο, τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 02:30.

Ειδήσεις σήμερα:

Χειροπέδες σε αρνητές κορονοϊού που εμφανίστηκαν ως “Συνταγματική Αστυνομία” (βίντεο)

"Άγριες Μέλισσες": “δυνατό” επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)

Κοντογεώργης - Υποχρεωτικός εμβολιασμός: τα 100 ευρώ δεν θα αφαιρούνται από την σύνταξη (βίντεο)