Πέγκυ Ζήνα: το “Nόημα”, η Βίσση και ο Μητροπάνος (βίντεο)

Τι λέει για τις “αποκαλύψεις” του Θεοφάνους, την συνεργασία της με τον Μητροπάνο και όσα υποστηρίζει ο Μουκίδης για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Ραδιοφωνική συνέντευξη παραχώρησε η Πέγκυ Ζήνα, λίγες ώρες πριν βρεθεί «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, απόψε το βράδυ, στις 23:30, στον «αέρα» του ΑΝΤ1.

Κληθείσα να σχολιάσει την αποκάλυψη του Γιώργου Θεοφάνους πως η μεγάλη της επιτυχία «Νόημα» προοριζόταν αρχικά για την Άννα Βίσση, η Πέγκυ Ζήνα είπε πως δεν γνώριζε κάτι τέτοιο, αλλά αποκάλυψε πως εκείνη την περίοδο, καθώς ηχογραφούσαν παράλληλα τους δίσκους τους, υπήρχε συζήτηση για το εάν θα ερμηνεύσει τελικώς το τραγούδι εκείνη ή ο Αντώνης Ρέμος.

Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε και για την συνεργασία της με τον Δημήτρη Μητροπάνο, την οποία χαρακτήρισε κομβική, τόσο για την ίδια, όσο και για τον τρόπο που οι άλλοι την αντιμετώπιζαν ή κατάλαβαν πως είναι τραγουδίστρια με δυνατότητες.

Ακόμη, ερωτηθείσα για τον «συνθέτη της καρδιάς της», όπως αποκαλεί τον Γιώργο Μουκίδη, ο οποίος μιλά ανοιχτά κατά των εμβολιασμών έναντι του κορονοϊού, αφού τόνισε ότι είναι φίλος της και αυτό δεν αλλάζει λόγω των διαφορετικών απόψεων τους, η Πέγκυ Ζήνα είπε «του λέω ότι εγώ έχω εμβολιαστεί, ο άνδρας μου έχει εμβολιαστεί και του προτείνω να σταματήσει να λέει αυτά που λέει για τα εμβόλια»

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

