Πενγκ Σουάι : Η WTA “παγώνει” τα τουρνουά στην Κίνα μέχρι να ελευθερωθεί

Με προτεραιότητα την προστασία της Κινέζας παίκτριας και της ελευθερίας της, η WTA προχωρά σε δραστικά μέτρα.

Πριν από μερικές ημέρες η WTA είχε «απειλήσει» ότι θα αναστείλει κάθε αγωνιστική δραστηριότητα που αφορά στο διεθνές τένις στην Κίνα, λόγω της υπόθεσης με τις καταγγελίες της Σουάϊ Πενγκ και της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη επί σειρά ετών από ανώτατο στέλεχος της κινεζικής κυβέρνησης.

Και δεδομένου ότι δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική εξέλιξη στο ζήτημα και κυρίως αποδείξεις για την ελευθερία έκφρασης της 35χρονης Κινέζας τενίστριας, η WTA έκανε πράξη αυτήν την προειδοποίηση, όπως αποδεικνύεται και από την έντονη ανακοίνωση του προέδρου της, Στιβ Σάϊμον:

«Ανακοινώνω την άμεση αναστολή όλων των τουρνουά WTA στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ. Με καλή συνείδηση, δεν βλέπω πώς μπορώ να ζητήσω από τους αθλητές μας να συμμετέχουν σε τουρνουά όταν η Σουάϊ Πενγκ δεν έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί ελεύθερα. Και μάλιστα, όταν όπως φαίνεται, πιέζεται να αποσύρει τους ισχυρισμούς της για σεξουαλική κακοποίηση. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, ανησυχώ επίσης πολύ για τους κινδύνους που θα υπήρχαν για όλους τους παίκτες και το επιτελείο μας, εάν διοργανώνουμε τουρνουά στην Κίνα το 2022. Οι ηγέτες της Κίνας, δεν έχουν αφήσει άλλη επιλογή στην WTA».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την διάρκεια της σεζόν του 2019 την τελευταία που έγινε υπό φυσιολογικές συνθήκες και χωρίς τις επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού- στην Κίνα διοργανώθηκαν 10 τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του Masters των γυναικών στο τέλος του έτους, το οποίο είχε συνολικά έπαθλα 14 εκατομμύρια δολάρια.

«Η WTA θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσει τους παίκτες της», σχολίασε ο Σάϊμον και πρόσθεσε: «Μαζί με εμάς, ελπίζω ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την Δικαιοσύνη για την Πενγκ και όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνέπειες».

Υπενθυμίζεται, ότι στις αρχές του περασμένου μήνα, η Πενγκ, πρώην επικεφαλής στην παγκόσμια κατάταξη του διπλού, δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo στο οποίο κατηγόρησε τον 75χρονο πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό, Γκαολί Ζανγκ, για σεξουαλική κακοποίηση πριν την κάνει ερωμένη του.

Πολλές κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις, από την Κρις Έβερτ μέχρι τον Νόβακ Τζόκοβιτς, και πολλές δυτικές χώρες, κυρίως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ, ζήτησαν με διπλωματικούς όρους από το Πεκίνο να ρίξουν φως στην τύχη της Πενγκ.

Η Κινέζα πρωταθλήτρια, εμφανίστηκε ξανά στις 21 Νοεμβρίου σε εστιατόριο στο Πεκίνο και κατά την διάρκεια τουρνουά τένις που διεξήχθη στην κινεζική πρωτεύουσα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν από επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, είχε τηλεδιάσκεψη μισής ώρας με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τόμας Μπαχ, επιβεβαιώνοντας πως «είναι ασφαλής και αβλαβής στο σπίτι της στο Πεκίνο», αλλά ζητώντας «να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της». Στην τηλεδιάσκεψη αυτή, συμμετείχε και το μέλος της κινεζικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Λινγκβέϊ Λι.

«Αν και τώρα γνωρίζουμε πού βρίσκεται η Πενγκ, έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι είναι ελεύθερη, ασφαλής και δεν υπόκειται σε λογοκρισία, εξαναγκασμό ή εκφοβισμό», επεσήμανε ο Σάϊμον και συνέχισε: «Οι Κινέζοι ηγέτες είχαν την ευκαιρία να άρουν την λογοκρισία, να αποδείξουν επαληθευμένα ότι η Πενγκ ήταν ελεύθερη και μπορούσε να μιλήσει χωρίς εξωτερική παρέμβαση ή εκφοβισμό και να διεξαγάγει μια πλήρη, δίκαιη και διαφανή έρευνα για τις κατηγορίες της για σεξουαλική κακοποίηση. Όμως το Πεκίνο, δεν ενήργησε με αξιόπιστο τρόπο».

Η μόνη επίσημη αντίδραση του Πεκίνου μέχρι σήμερα ήταν η έκκληση του εκπροσώπου της κινεζικής διπλωματίας, Λιγιάν Ζάο, στις 23 Νοεμβρίου «να σταματήσει να κατηγορεί σκόπιμα αυτό το θέμα για εχθρικούς σκοπούς και κυρίως να κάνει μια πολιτική ερώτηση».

«Τίποτε απ΄ όλα αυτά δεν είναι αποδεκτό και δεν θα γίνει ποτέ. Εάν οι ισχυροί μπορούν να καταπνίξουν τις φωνές των γυναικών και να βάλουν τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση κάτω από το χαλί, τότε καταρρέει το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται η WTA, που είναι η ισότητα για τις γυναίκες. Και δεν μπορώ να αφήσω κάτι τέτοιο να συμβεί», τόνισε με έμφαση ο Σάϊμον.

Οι πρώτες αντιδράσεις σ΄ αυτήν την τοποθέτηση του «ισχυρού άνδρα» της WTA, ήλθαν από την Τσέχα πρωταθλήτρια, Πέτρα Κβίτοβα, η οποία ανήρτησε ένα emoji με μορφή χειροκροτήματος, ενώ η Γαλλίδα συναθλήτρια της, Αλιζέ Κορνέ, έγραψε στο Twitter «Τι ηγέτης!».

Επίσης, ο Αντι Ρόντικ, αναφέρθηκε στο ρίσκο που παίρνει το «αφεντικό» της WTA: «Το να ενεργείς καλά είναι πολύ πιο εύκολο όταν δεν κοστίζει τίποτα. Σεβασμός», ενώ η διεθνής ομοσπονδία τένις (ITF), εξήρε την στάση της WTA σε μια σύντομη δήλωση στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων: «Η WTA έχει παραμείνει σταθερή και πιστή στις αξίες της από την αρχή και κατανοούμε την απόφασή της. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».

