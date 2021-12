Υγεία - Περιβάλλον

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Προτεραιότητα στα ραντεβού για 1η δόση

Τι είπε για την αύξηση στα ραντεβού για εμβολιασμό πολιτών άνω των 60 ετών και για τον χρόνο μεταξύ 2ης και 3ης δόσης.

Έχουμε ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια εμβολιασμούς, όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης των μέτρων για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, παραθέτοντας στοιχεία που δείχνουν πλέον ότι 72,7% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας μας έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19.

Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες υπάρχει μεγάλη αύξηση στα ραντεβού για την πρώτη δόση από τους πολίτες άνω των 60 ετών, τονίζοντας πως κλείστηκαν ήδη 25.000 ραντεβού, ενώ αυτοί που πρέπει ακόμη να κλείσουν ραντεβού φτάνουν τους 493.000. Όπως επεσήμανε, μέσα στον Δεκέμβριο υπάρχει δυνατότητα για πάνω από 3 εκατομμύρια εμβολιασμούς, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα στα ραντεβού της 1ης δόσης.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είπε ότι η Επιτροπή Εμβολιασμών θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες εάν θα περιοριστεί στο τετράμηνο ο χρόνος που ισχύει τώρα - δηλαδή οι έξι μήνες - μεταξύ της 2ης και της 3ης δόσης.

