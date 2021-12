Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης φέρνει ένταση και συγκρούσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Ως μια πολύ καλή χρονιά χαρακτήρισε το 2022 η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, για αρκετά ζώδια και κυρίως για τον Αιγόκερω, λόγω και της παρουσίας της Αφροδίτης στο ζώδιο αυτό μέχρι τις αρχές Μαρτίου, θα υπάρχει «πολύς έρωτας, σχέσεις, δεσμεύσεις και γάμοι», ενώ θα ενισχυθούν όλες οι σχέσεις είτε μεταξύ ερωτευμένων είτε μέσα σε οικογένειες είτε ανάμεσα και σε κράτη.

Σε ότι αφορά τις προβλέψεις για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, η αστρολόγος της εκπομπής είπε πως «ο Άρης είναι στον Σκορπιό, υπάρχουν και άλλοι πλανήτες και η Σελήνη και για αυτό υπάρχει μια ένταση και μια φάση σύγκρουσης».

Ωστόσο, όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, «αν κάνετε ένα νέο ξεκίνημα και αυτό είναι σε σταθερές βάσεις, ακόμη και αν υπάρξουν μικρές αναταράξεις, αυτό θα ευοδωθεί». Άλλωστε, όπως και χθες η αστρολόγος, «το Σάββατο που έχουμε μια έκλειψη, θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα, χωρίς όμως να πούμε ότι είναι απαγορευτική για να ξεκινήσουν πράγματα, όπως λέμε σε άλλες εκλείψεις, γιατί δεν είναι τόσο κακή και θα μας φέρει πολλά πράγματα».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Κύπρος: Έκρηξη σε σχολική αίθουσα (εικόνες)