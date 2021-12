Κοινωνία

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα πιο έντονα τα φαινόμενα.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διήμερο, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής έως και το μεσημέρι του Σαββάτου στα νησιά του Ιονίου , στην Ήπειρο , στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο .

, στην , στη και στη . Από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ανατολική Μακεδονία , στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία .

, στη και πιθανώς πρόσκαιρα στην . Από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής έως και τη νύχτα του Σαββάτου στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα .

και τα . Από τη νύχτα της Παρασκευής έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, η ένταση των οποίων θα φτάνει τα 8 μποφόρ στα πελάγη, θα πνέουν την Παρασκευή. Βαθμιαία, το Σάββατο θα στραφούν σε βόρειους και θα εξασθενήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Προτεραιότητα στα ραντεβού για 1η δόση

“Το Πρωινό” - Σουξές: παντρεύομαι μια γυναίκα 20 χρόνια νεότερη μου (βίντεο)

Πενγκ Σουάι : Η WTA “παγώνει” τα τουρνουά στην Κίνα μέχρι να ελευθερωθεί