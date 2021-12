Life

“Η Φάρμα”: ο Μιχάλης Πελεκάνος “μπαίνει” στο παιχνίδι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο μπασκετμπολίστας, από το ξενοδοχείο καραντίνας, όπου βρίσκεται, πριν μπει στην φάρμα του ΑΝΤ1, λίγο μετά την πρεμιέρα.

Αρκετές εκπλήξεις επιφυλάσσουν στους τηλεθεατές ο ΑΝΤ1 και «Η Φάρμα», η οποία κάνει πρεμιέρα στις οθόνες μας, το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου.

Ενώ οι περισσότεροι παίχτες έχουν εδώ και κάποιες ημέρες μετακομίσει στις εγκαταστάσεις της φάρμας, κάποιοι άλλοι προετοιμάζονται για να ενταχθούν στην ομάδα λίγες ημέρες μετά από την πρεμιέρα, φέρνοντας τις πρώτες ανατροπές στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ήδη ανάμεσα στους υπόλοιπους παίκτες.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», από το ξενοδοχείο, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, πριν μπει στην «Φάρμα», μίλησε την Πέμπτη ο Μιχάλης Πελεκάνος.

Ο μπασκετμπολίστας αποκάλυψε στον Γιώργο Λιάγκα και στην Φαίη Σκορδά πως δεν έχει πολύ σχέση με τα αγροτικά και η επαφή του ήταν κυρίως «στο σπίτι της γιαγιάς, στην Αιτωλοακαρνανία».

Όπως είπε ο Μιχάλης Πελεκάνος, «όταν έγινε η πρόταση, την είδα σαν μια καινούρια πρόκληση στην ζωή μου. Είπα να δοκιμάσω και εγώ τα όρια μου και τις αντοχές μου εκτός παρκέ, στην φύση», ενώ μίλησε για τα τρία παιδιά του από τον πρώτο γάμο του, τα οποία υπεραγαπά.





Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα

Κύπρος: Έκρηξη σε σχολική αίθουσα (εικόνες)

Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)