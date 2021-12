Πολιτική

Οικονόμου: Υπερδεκαπλασιάστηκαν τα ραντεβού για εμβολιασμό μετά τα νέα μέτρα

Ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών για τους πολίτες 60 ετών και άνω, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ελήφθη αυτή απόφαση, με αναφορά στα μικρά ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την ηλικιακή ομάδα που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Συμπλήρωσε ότι ρόλο έπαιξε βέβαια και η ανησυχία για τη μετάλλαξη Όμικρον, το πρώτο κρούσμα της οποίας εντοπίστηκε στην Ελλάδα. Είπε ότι 9 στους 10 Έλληνες που πεθαίνουν σήμερα από τον ιό είναι άνω των 60 ετών και 7 στους 10 διασωληνωμένους στις Μ.Ε.Θ. ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Παραπάνω από 8 στους 10 δεν έχουν εμβολιαστεί.

Το μέτρο δεν έχει ούτε τιμωρητικό ούτε πολύ περισσότερο εισπρακτικό χαρακτήρα, τόνισε. Στόχος μας είναι να εμβολιαστούν οι συμπολίτες μας, ώστε και οι ίδιοι να θωρακιστούν και να προστατευθεί η δημόσια υγεία είπε και τόνισε πως πρόκειται για ένα αντίτιμο υγείας προκειμένου να δοθεί μια έσχατη ώθηση στους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών να λάβουν τη σωστή απόφαση.

Επεσήμανε πως παρατηρείται σημαντική αύξηση των ραντεβού μετά την ανακοίνωση των μέτρων με υπερδεκαπλασιασμό τους. Επίσης ανέφερε ότι είναι σημαντική και η 3η δόση καθώς και ότι ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει να συντομεύσει το διάστημα μεταξύ 2ης και 3ης δόσης.

Σε κρίσιμες ώρες απαιτούνται δύσκολες και γενναίες αποφάσεις για το δημόσιο συμφέρον, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Άφησε, εξάλλου, ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Η Κυβέρνηση μετατρέπει το οικονομικό πλεονέκτημα σε κοινωνικό κεκτημένο. Το όφελος από την ανάπτυξη μεταφέρεται απευθείας στην κοινωνία και σε εκείνους που χρειάζονται υποστήριξη αλλά και ως ηθική επιβράβευση στους υγειονομικούς, τόνισε ο κ. Οικονόμου και αναφέρθηκε στην τροπολογία που ψηφίστηκε χθες και προβλέπει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος και στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Η ενίσχυση θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα.

Στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. Αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που προωθείται, με στόχο να ψηφιστεί μέσα στον Ιανουάριο και ανέλυσε τις οχτώ μεγάλες αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο αυτό.

Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης επιλεγμένων Διευθυντικών Στελεχών τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και με μετακινήσεων από το δημόσιο τομέα, με ειδικό σύστημα αμοιβών πάντοτε σε σχέση με την επίτευξη των στόχων. Προβλέπεται ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και οργανογράμματος του ΕΦΚΑ, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Προβλέπεται πρόσληψη 500 μόνιμων υπαλλήλων εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, καθώς και άμεση πρόσληψη 100 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου με στόχο την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων. Καθιερώνεται πριμ παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους, που θα συνδέεται με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Συστήνεται νέα Μονάδα Εσωτερικών Υποθέσεων, με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστικό, επιφορτισμένη με την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και αιτημάτων και τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων. Προβλέπεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πειθαρχική διαδικασία. Θεσπίζεται ένα πιο ευέλικτο σύστημα προμηθειών, ώστε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών. Προωθείται η σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ. Είναι ενδεικτικό ότι ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20% - που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας - μένει τελείως αναξιοποίητο.

Ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη και την αναβάθμιση των δημόσιων Πανεπιστημίων και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η τακτική χρηματοδότηση από την επόμενη χρονιά, με ειδική αναφορά στα νέα κριτήρια.

Όπως εξήγησε: «Το 80% της τακτικής χρηματοδότησης θα κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε Ιδρύματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του, όπως ο αριθμός των τμημάτων, ο αριθμός των ενεργών φοιτητών, η διάρκεια των προγραμμάτων του α' κύκλου, η γεωγραφική διασπορά, το μόνιμο προσωπικό, οι απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης θα κατανέμεται με βάση δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των Α.Ε.Ι., που αφορούν τη βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων τους, την αριστεία στην έρευνα και τις επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, τη διεθνοποίηση, αλλά και την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Με εργώδη προσπάθεια και αποφασιστικότητα αναβαθμίζουμε τάχιστα τα ελληνικά Α.Ε.Ι., τα οποία χρειάζεται να έχουν ηγετικό ρόλο στη μετάβαση της χώρας στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η νέα γνώση».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην εκδήλωση για τα 166 νέα προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο που διοργανώνει το απόγευμα το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα παραστεί και θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.

