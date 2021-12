Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου: νέα έρευνα για την απαγωγή του

Σήμερα στο Πταισματοδικείο Αθηνών κατέθεσε η μητέρα του νέου που δολοφονήθηκε, αλλά ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η σορός του.

Στο πταισματοδικείο Αθηνών κατέθεσε η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου, Βαρβάρα Θεοδωράκη, στο πλαίσιο της έρευνας για την ανεύρεση συνεργών στην υπόθεση αρπαγής και δολοφονίας του άτυχου φοιτητή.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας που διενεργείται από τις δικαστικές αρχές για την εμπλοκή ακόμη εννέα προσώπων στην υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 26χρονου Μάριου Παπαγεωργίου, τον Αύγουστο του 2012, η σορός του οποίου ακόμη δεν έχει εντοπιστεί, έδωσε κατάθεση σήμερα η μητέρα του Βαρβάρα Θεοδωράκη.

«Ευχαριστώ την ελληνική Δικαιοσύνη που ενήργησε τόσο τάχιστα για να λάμψει η αλήθεια πολύ γρήγορα» δήλωσε η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της, ζητώντας να βρεθεί ό,τι έχει απομείνει από το παιδί της.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του 26χρονου, Νίκος Ρουσόπουλος, τόνισε ότι ζητήθηκαν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία από τις δικαστικές αρχές, μεταξύ των οποίων και η έρευνα του Καναδού ερευνητή για την τύχη του Μάριου.

«Θεωρούμε ότι τα στοιχεία θα οδηγήσουν στη λύση της υπόθεσης. Σίγουρα όταν έχεις εννέα κατηγορούμενους κάποιος θα μιλήσει» τόνισε ο κ. Ρουσόπουλος.

Στην υπόθεση του Μάριου τόσο σε πρώτο όσο και δεύτερο βαθμό ο εγκέφαλος της υπόθεσης έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Ωστόσο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είχε διατάξει τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας για ακόμη εννέα πρόσωπα για τα οποία προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής τους στην υπόθεση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

