Πολιτική

Δένδιας - Τσαβούσογλου: “Τετ α τετ” στη Στοκχόλμη

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας-Τουρκίας στο περιθώριο της συνόδου του ΟΑΣΕ. Μήνυμα Μπορέλ για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο υπουργικής συνόδου του ΟΑΣΕ στη Στοκχόλμη.

Οι δύο Υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση κοινωνικού περιεχομένου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπ. Εξωτερικών στο twitter.

Είχα σύντομη συνάντηση και συζήτηση κοινωνικού περιεχομένου με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας @MevlutCavusoglu στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου του ΟΑΣΕ - I had a brief social discussion with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of #OSCEMC2021. pic.twitter.com/5opHufhNfr — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 2, 2021

Νωρίτερα, συνάντηση με τον Τούρκο ΥΠΕΞ είχε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν ήταν η ανάγκη αποφυγής εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και η πρόοδος στην επίλυση του Κυπριακού, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Μπορέλ.

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Πρώτη συνάντηση στο περιθώριο του Yπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να συζητήσουμε πιεστικά διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας. Ανάγκη αποφυγής εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και για πρόοδο στην επίλυση του Κυπριακού».

First meeting in margins of #OSCEMC2021 with @MevlutCavusoglu to discuss pressing bilateral & regional issues, including #Belarus and #Ukraine.

Need to avoid tensions in the #EastMed & advance on resolution of Cyprus question. pic.twitter.com/1krijSBqMA — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 1, 2021

