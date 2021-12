Κοινωνία

Παρθένα Κουτμερίδου: θρήνος στην κηδεία της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαθιά οδύνη και συγκίνηση από τον επικήδειο του αδελφού της γυναίκας, που δεν πρόλαβε να αγκαλιάσει το νεογέννητο μωρό της.

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην Παρθένα Κουτμερίδου που έφυγε από τη ζωή στα 38 της χρόνια, αφού πρώτα έφερε στον κόσμο με καισαρική το παιδί που προσπαθούσε να αποκτήσει εδώ και δέκα ολόκληρα χρόνια.

Η κηδεία της στις Σέρρες έχει προκαλέσει ένα κύμα συγκίνησης στην τοπική κοινωνία.

Η άτυχη γυναίκα μολύνθηκε από τον ιό στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η κατάστασή της επιδεινώθηκε πολύ γρήγοραυποβλήθηκε σε καισαρική τομή ενώ ήταν διασωληνωμένη προκειμένου να σωθεί το νεογνό, αλλά δυστυχώς η ίδια δεν κατάφερε να κρατηθεί.

Νοσηλεύτηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο ωστόσο στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην κλινική Άγιος Λουκάς. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Κατάφεραν να σώσουν το αγγελούδι της με καισαρική, όχι όμως και αυτή.





Το όνειρο της αυτό που λαχταρουσε χρόνια, ένα παιδί, δεν κατάφερε να το κρατήσει στην αγκαλιά της. Ήταν ανεμβολιαστη. Από φόβο όπως λένε οι δικοί της άνθρωποι, να μη χάσει ότι πολυτιμότερο είχε.





Η κηδεία της Παρθένας Κουτμερίδου ξεκίνησε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου, στο χωριό Τριανταφυλλιά στις Σέρρες.

Αποφασίστηκε να ταφεί στο νεκροταφείο του χωριού, δίπλα στη μητέρα της.

Τραγικές φιγούρες στην εκκλησία, ο πατέρας της 38χρονης και πρώην βουλευτής Σερρών με το ΠΑΣΟΚ, ο σύζυγός της αλλά και ο αδερφός της, που πριν από λίγες μέρες είχε τρέξει στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας και είχε αφιερώσει το μετάλλιο που κέρδισε.

Είχε μείνει ανεμβολίαστη παρά τις προτροπές του γυναικολόγου της.

Συγκλονίζει ο επικήδειος του αδερφού της

«Αγαπημένη μου αδερφή, όλη η Ελλάδα κλαίει για σένα. Όλο ο κόσμος έσπευσε να δώσει το αίμα του, να δώσει την καρδιά του, να δώσει την ψυχή του για να ζήσεις εσύ. Τόσο πολύ που αν για κάθε μία ημέρα που θα έπρεπε να ζήσεις χρειάζονταν 20 φιάλες θα μπορούσες άνετα να ζήσεις όλη σου τη ζωή γιατί κάθε μέρα 20 άνθρωποι θα πήγαιναν να δώσουν το αίμα τους. Έτυχε να γνωρίζω πολλούς ανθρώπους αλλά σαν την Πάτυ κανένας. Όχι γιατί είναι αδερφή μου αλλά γιατί τα έδινε όλα σε όλους και δεν ήθελε τίποτα από κανέναν.



Σε μένα ήταν η καλύτερη αδερφή από ότι ήμουν εγώ αδερφός σε αυτήν. Στους γονείς μου καλύτερο παιδί από ότι οι γονείς μου σε αυτήν. Στον σύζυγό της καλύτερη σύζυγος. Μακάρι να με φωτίσει ο θεός να είμαι τόσο καλός θείος όπως ήταν αυτή στα παιδιά μου.

Παναγιώτη αδερφέ μου, θα σταθώ δίπλα σας στο παιδί αυτό και θα σε βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείς. Θα είμαι πάντα κοντά σου, μην το ξεχάσεις ποτέ.

Αδελφούλα μου θα είμαι κοντά και στον πατέρα μας.

Θέλουμε από αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε να βγει ένα μάθημα. Έχασα την μάνα μου 51 ετών χωρίς να δει κάν τα εγγόνια της. Χάνω την αδερφή μου 42 ετών χωρίς να δει καν το παιδί της. Βρέθηκε μπερδεμένη στο δίλημμα αν έπρεπε να εμβολιαστεί και τελικά το πλήρωσε με τη ζωή της. Εγώ καλό όλους σαν να εμβολιαστείτε, να προσέξετε γιατί δεν θέλω κανένας άλλο να ζήσει αυτό το δράμα που ζει η οικογένειά μου.

Αγαπημένη μου αδερφούλα θα είμαι πάντα κοντά στο παιδί σου να του θυμίζω ότι είχε την καλύτερη μανούλα. Υπόσχομαι να του πω ότι θυσίασες την ζωή σου για να ζήσει αυτό. Νιώθω ευλογημένος για όλα αυτά τα χρόνια που έζησα δίπλα στην αδερφή μου, που ένιωσα την αύρα της. Σε ευχαριστώ για όλα αυτά που έκανε για εμένα αδερφούλα μου, δεν με στενοχώρησες ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, σ΄αγαπάω. Αντίο».

πηγή βίντεο: seleo.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Κορονοϊός: Η νοσηλεύτρια που συγκλόνισε με το “Φοβάμαι μαμά” μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Άλεκ Μπάλντουιν κλαίγοντας: Δεν πάτησα τη σκανδάλη