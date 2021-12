Μέγκαν Μαρκλ: Κέρδισε τη δικαστική διαμάχη με βρετανική εφημερίδα

Η δούκισσα του Σάσεξ είχε προσφύγει σε βάρος της βρετανικής εφημερίδας για παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής.

Aπέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει η βρετανική εφημερίδα «Mail on Sunday», στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης της με την «αντάρτισσα των βρετανικών Ανακτόρων», Μέγκαν Μαρκλ, η οποία προσέφυγε σε βάρος της για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της.

Όπως σχολιάζει η εφημερίδα «Independent», τρεις δικαστές απέρριψαν το αίτημα του εκδότη της εφημερίδας να ανατρέψει απόφαση που δικαίωνε την σύζυγο του πρίγκιπα Χάρι.

Η Μέγκαν Μαρκλ δικαιώθηκε τον Φεβρουάριο στην προσφυγή της στη βρετανική δικαιοσύνη για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της.

Κατηγορούσε τη «Mail on Sunday» για τη δημοσίευση μιας επιστολής που έγραψε τον Αύγουστο του 2018, στην οποία ζητούσε από τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, να σταματήσει να λέει ψέματα στα ΜΜΕ σχετικά με τη σχέση τους.

Η βρετανική εφημερίδα αμφισβήτησε αυτήν την απόφαση, υποστηρίζοντας σε έφεση ότι η δούκισσα του Σάσεξ είχε συντάξει την επιστολή γνωρίζοντας πως θα μπορούσε να διαρρεύσει στον Τύπο.

Σήμερα, το Εφετείο ανακοίνωσε την απόφασή του δικαιώνοντας τη Μέγκαν.

Meghan, Duchess of Sussex, wins latest stage in privacy fight against Mail on Sunday publisher over publication of her personal letter to her father https://t.co/X0fD3sZvh2