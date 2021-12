Πολιτική

Μητσοτάκης - Κλούγκε: Εύσημα ΠΟΥ για το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID-19

Ο Πρωθυπουργός ανέλυσε την στρατηγική της Κυβέρνησης στον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Είναι ηθική μου υποχρέωση να χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να πείσουμε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών για την ανάγκη να εμβολιαστούν», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντηση που είχε το πρωί με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Χανς Κλούγκε, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσίασε την πολιτική της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ενίσχυση των εμβολιασμών πριν από τα Χριστούγεννα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην περίπτωση χορήγησης της ενισχυτικής τρίτης δόσης, στους τέσσερις αντί των έξι μηνών μετά τη λήψη της δεύτερης, λέγοντας ότι «ενθαρρύνουμε την Επιτροπή Εμβολιασμών να το εξετάσει».

Επίσης στη συνάντηση συζητήθηκε η εξέλιξη της πανδημίας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, οι ρυθμοί εμβολιασμού, οι πολιτικές υγείας και η δραστηριότητα του νέου Γραφείου του Π.Ο.Υ. στην Αθήνα.

Ο Πρωθυπουργός εξήρε το έργο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, και χαρακτήρισε τον Θάνο Πλεύρη «αφοσιωμένο μεταρρυθμιστή», εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του «στην ικανότητά του να συνεισφέρει και πέρα από την πανδημία και να την αξιοποιήσει μάλιστα ως μια αφορμή για την υλοποίηση σημαντικών αλλαγών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εστιάζοντας πάντα στο θέμα της ποιότητας της περίθαλψης σε όλο το εύρος των υπηρεσιών».

Αναφερόμενος στην αναπληρώτρια Υπουργό, Μίνα Γκάγκα είπε ότι «ήταν και εξακολουθεί να είναι στα χαρακώματα στον αγώνα κατά κορονοϊού. Επομένως, πιστεύω ότι εισφέρει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την επανεξέταση της οργάνωσης των νοσοκομείων μας, όπου θα πρέπει επίσης να κάνουμε πολλή δουλειά».

Τέλος αναφερόμενος στην υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη, είπε ότι έχει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της ατζέντας της ψυχικής υγείας, κυρίως σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων και των νέων και όπως είπε «θα πρέπει να διαθέσουμε κεφάλαια για αυτές τις πρωτοβουλίες και να δοθεί η απαραίτητη δημόσια προσοχή. Αρχικά, με στόχο να αντιμετωπίσουμε το στίγμα που είναι συνυφασμένο με την ψυχική υγεία, το οποίο κάποιες φορές συνιστά και το μεγαλύτερο βάρος για τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους, τη στιγμή που δίνουν τη μάχη με μια, ουσιαστικά, άλλης μορφής, ασθένεια. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να δούμε αυτό το ζήτημα».

Από την πλευρά του, ο κ. Κλούγκε εξήρε το πρόγραμμα εμβολιασμού της Κυβέρνησης λέγοντας ότι «έχετε ένα πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, πολύ σωστά διαρθρωμένο».

Είπε επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά τις ενισχυτικές δόσεις, και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για έναν από τους πέντε βασικούς σταθεροποιητές, όχι μόνο για την προστασία της υγείας, για να αποτραπεί η κατάρρευση των νοσοκομείων, αλλά και για την προστασία της οικονομίας, κάτι που πραγματικά πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη».

Ο κ. Κλούγκε σημείωσε επίσης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό ότι υπό την ηγεσία του ο αριθμός των πολιτών 60 ετών και άνω (που προγραμματίζουν ραντεβού) ανά ημέρα δεκαπλασιάστηκε. «Αν αντιλήφθηκα σωστά από αυτό που μου είπε ο Υπουργός, ο κ. Πλεύρης, πήγαν από 2.000 σε 20.000. Άρα τα μέτρα αποδίδουν. Και, ασφαλώς, εντός του νομικού και κοινωνικού πλαισίου, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη», είπε ο κ. Κλούγκε.

Συνέχισε λέγοντας ότι η Ελλάδα θα είναι η πρωτοπόρος για τον Π.Ο.Υ., όχι μόνο με εμπλοκή του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά και του ιδιωτικού τομέα και εξήρε τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα λέγοντας πως «η πανδημία έδειξε ότι η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι πολύ σημαντική».

Τέλος παρέδωσε στον Πρωθυπουργό ένα αντίγραφο της τελικής έκθεσης της Επιτροπής Μόντι, δηλαδή της Πανευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία έχει στόχο να επανεξετάσει τις προτεραιότητες σε επίπεδο πολιτικών, υπό το πρίσμα της πανδημίας, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια καταστροφικά γεγονότα στο μέλλον. Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο καθηγητής Μάριο Μόντι και συμμετείχαν 18 επίτροποι υψηλού επιπέδου.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η αναπληρώτρια Υπουργός αρμόδια για τις Υπηρεσίες Υγείας Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός αρμόδια για Θέματα Ψυχικής Υγείας Ζωή Ράπτη, ο επικεφαλής του Γραφείου του Π.Ο.Υ. στην Αθήνα για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, Ζοάο Μπρέντα, και ο ειδικός σύμβουλος πολιτικής του Π.Ο.Υ. στη Ρωσία, Παύλος Θεοδωράκης.

