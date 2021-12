Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Κεγκέρογλου: στηρίζω Παπανδρέου για Πρόεδρο

Ο υποψήφιος που αποσύρθηκε νωρίς απο την μάχη, παίρνει ξεκάθαρη θέση για την "επόμενη ημέρα" στο Κίνημα Αλλαγής.

Μία ανάσα πριν την ανάδειξη προέδρου στο ΚΙΝΑΛ ο Βασίλης Κεγκέρογλου παίρνει ξεκάθαρη θέση σχετικά με την προτίμησή του για κεφαλή του κόμματος.

Σήμερα είναι ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ για όλους μας.

Μετά το μεγάλο κενό που άφησε ο αδόκητος χαμός της Φώφης Γεννηματά, για την παράταξη, την Ελλάδα και τους πολίτες αισθάνομαι την ανάγκη για μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, όπως κάνω πάντα, ως δικαίωμα αλλά κυρίως ως υποχρέωση απέναντι τους.

Η διαδικασία εκλογής Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, η κινητικότητα και των έξι (6) υποψηφίων αλλά ιδιαίτερα αυτή του Γιώργου Παπανδρέου που με την αποδοχή του ενεργοποιεί και κινητοποιεί επιπλέον πολίτες που είτε στήριξαν και στηρίζουν την Παράταξη είτε είχαν αδρανοποιηθεί, απογοητευτεί και πικραθεί, δημιουργεί τις προϋποθέσεις να γίνει ξανά μεγάλη η Δημοκρατική Παράταξη. Η Κοινωνία και η Πατρίδα το έχουν ανάγκη.

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ έχουν δοκιμαστεί και δεν μπορούν. Η ελπίδα του λαού στρέφεται στην Παράταξή μας κι αυτό δημιουργεί ισχυρή αισιοδοξία αλλά μας επιφορτίζει και με μεγάλες ευθύνες. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε.

Στηρίζω το Γιώργο Α. Παπανδρέου για τους παρακάτω λόγους:

Τιμά και εγγυάται την παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά για το Κίνημα Αλλαγής με

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μπορεί να σπάσει το δίπολο της πόλωσης, του διχασμού και της αδράνειας ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που ζημιώνει τη Χώρα και τους πολίτες

Μπορεί να κάνει ξανά την παράταξη μεγάλη και πρωταγωνιστή των εξελίξεων για την Ελλάδα και τους Έλληνες

Μπορεί να δώσει οξυγόνο στη Δημοκρατία μας που ασφυκτιάκαι να δρομολογήσει ένα καλύτερο αύριο και ένα ελπιδοφόρο μέλλον

Μπορεί να κάνει πραγματικότητα τη Νέα Αλλαγή με εθνικό σχέδιο μεγάλων αλλαγών και προοδευτικών μεταρρυθμίσεων

Μπορεί να διασφαλίσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θα αφορά όλους τους πολίτες και την Πράσινη μετάβαση με ωφέλεια για την κοινωνία και όχι επιβάρυνση όπως γίνεται σήμερα με την ενέργεια

Μπορεί να εγγυηθεί μια άλλη πολιτική για την διαφανή αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Πατρίδας μας και των 90 δις που θα έχει η Ελλάδα στη διάθεση της τα επόμενα χρόνια, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των πολιτών

Μπορεί να εγγυηθεί τα δικαιώματα όλων αντί των συμφερόντων των λίγων και ημετέρων των κυβερνώντων

Όλοι οι υποψήφιοι είναι καλοί, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ο καθένας, όμως στηρίζω Γιώργο Α. Παπανδρέου που πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει με σιγουριά στην καλύτερη προοπτική για την Παράταξη, την κοινωνία και την Πατρίδα μας.

