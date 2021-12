Κοινωνία

Γλυφάδα: Αποφυλακίζεται το μοντέλο με την κοκαΐνη

Το μοντέλο είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.



Ελεύθερη αφέθηκε η 31χρονη που είχε συλληφθεί στη Γλυφάδα με 35 φιξάκια κοκαΐνης στην κατοχή της, μετά από αίτημα που κατέθεσε ο δικηγόρος της, Αλέξης Κούγιας, προς την τακτική ανακρίτρια.

Η 31χρονη είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη από την ανακρίτρια ενώ στο προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση.

Έως τότε η 31χρονη θα παραμείνει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.



Σε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Αλέξη Κούγια αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η απόφασις αυτή της κας Ανακριτού και του κου Εισαγγελέως, κατά την κρίση του κου Κουγια, ήταν αναμενόμενη, γιατί η ιδιαίτερα επαρκής κα Ανακριτής είχε ταχύτατα διατάξει συμπληρωματικές ανακριτικές πράξεις (έλεγχος dna, έλεγχος δακτυλικών αποτυπωμάτων, έλεγχος καμερών, τοξικολογικές εξετάσεις που απέδειξαν ότι η 31χρονη δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών), οι οποίες οδήγησαν τη σκευωρία κατά της 31χρονης σε απόλυτη κατάρρευση.



«Κατόπιν αυτής της εξελίξεως, από σήμερα είναι ελεύθερη για να είναι κοντά στο βρέφος παιδί της και είμαστε βέβαιοι τόσο για την αθωωτική κρίση του μέλλοντος να διεξαχθεί δικαστηρίου, όσο και για τη δικαστική τιμωρία αυτών που προσπάθησαν να την καταστρέψουν και να αφαιρέσουν το βρέφος παιδί της από την επιμέλεια και φροντίδα της», καταλήγει η ανακοίνωση.

