Κορονοϊός - Γερμανία: μερικό lockdown και υποχρεωτικός εμβολιασμός

Ανακοινώσεις απο την Μέρκελ που χαρακτήρισε "πολύ σοβαρή" την κατάσταση. Για ποιους θα ισχύει το lockdown, από πότε γίνεται υποχρεωτκός ο εμβολιασμός.

Υποχρεωτικός θα είναι ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού από τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε η απερχόμενη καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, ενώ ακόμη η Γερμανία θα επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο στις κοινωνικές επαφές για τους μη εμβολιασμένους, που μπαίνουν σε ιδιότυπο καθεστώς lockdown.

Παράλληλα, οι ντίσκο και τα κλαμπ θα πρέπει να κλείσουν, εάν οι αριθμοί των κρουσμάτων ξεπεράσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό, είπε η καγκελάριος, που προειδοποίησε ότι η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή».

Οι ανακοινώσεις έγιναν μετά την συνάντηση Μέρκελ - Σολτς με τους επικεφαλής των κρατιδίων, με στόχο να υπάρξει οδικός χάρτης για τη χώρα.

«Ναι» στον καθολικό υποχρεωτικό εμβολιασμό έχει ήδη πει ο εν αναμονή καγκελάριος Όλαφ Σολτς, με Αριστερά και Φιλελεύθερους να συμφωνούν με την πρότασή του. Επίσης, έχει ταχθεί υπέρ των απαγορεύσεων για τους ανεμβολίαστους, καθώς είπε ότι η είσοδος στο λιανεμπόριο πρέπει να επιτρέπεται μόνο στους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες

Η Γερμανία αυτή τη στιγμή καταγράφει πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων, ενώ τα επίπεδα εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλότερα απ' ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

