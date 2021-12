Οικονομία

Κικίλιας - Πλακιωτάκης: Συνάντηση για κρουαζιέρα και υποβρύχια πάρκα

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είχε ο υπουργός Τουρισμού.



Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας είχε σήμερα συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, στο Υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με σχετικη ανακοίνωση, «ο κ. Κικίλιας ενημέρωσε τον κ. Πλακιωτάκη για τη μελέτη του Υπουργείου Τουρισμού που ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες αναφορικά με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Μυκόνου και της Σαντορίνης.

Στο πλαίσιο των συναρμοδιοτήτων τους, συμφώνησαν να συντονίσουν τις δράσεις των δύο Υπουργείων, αναφορικά με τον βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προώθηση του project των υποβρύχιων πάρκων με στόχο την ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού, του ειδικού αυτού τουριστικού προϊόντος που φέρνει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας.

Οι δυο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη και την προστασία της υποθαλάσσιας ζωής.»

