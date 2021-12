Κοινωνία

ΔΟΕ: σύλληψη νηπιαγωγού μετά από μήνυση γονέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ο γονέας υπέβαλλε μήνυση στην νηπιαγωγό. Τι καταγγέλλει η ΔΟΕ και τι ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και καταγγέλλει τη σύλληψη νηπιαγωγού του συλλόγου Π.Ε. «Α. Δελμούζος», μετά από μήνυση γονέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΟΕ:

Μετά τις μηνύσεις σε βάρος εκπαιδευτικών από γονείς αρνητές της εφαρμογής των υγειονομικών μέτρων προστασίας στα σχολεία, με έκπληξη και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τη σύλληψη συναδέλφου νηπιαγωγού, μέλος του συλλόγου «Α. Δελμούζος»!

Η σύλληψη προέκυψε μετά από μήνυση γονέα του νηπιαγωγείου, επειδή έγινε τροποποίηση του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, λόγω προγραμματισμένης άδειας εκπαιδευτικού.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει το πρωτοφανές περιστατικό και στέκεται με όλα τα μέσα στο πλευρό της συναδέλφου.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την ελλιπέστατη στελέχωση των σχολείων, να λειτουργήσει άμεσα όλα τα ολοήμερα τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών.

Να προχωρήσει στις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού με μαζικούς και μόνιμους διορισμούς στηρίζοντας το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου.

Να αποκαταστήσει την άνιση μεταχείριση των νηπιαγωγών ως προς το ωράριό τους σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Να θωρακίσει πραγματικά τους εκπαιδευτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ώστε να μην είναι εκτεθειμένοι σε κακόβουλες επιθετικές κινήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

“Το Πρωινό” - Σουξές: παντρεύομαι μια γυναίκα 20 χρόνια νεότερη μου (βίντεο)

Πενγκ Σουάι : Η WTA “παγώνει” τα τουρνουά στην Κίνα μέχρι να ελευθερωθεί