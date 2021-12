Πολιτική

Τσίπρας: Αρνητής της ανάγκης ύπαρξης ΜΕΘ ο Μητσοτάκης

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας και της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από την Πτολεμαΐδα.



Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη για τη διαχείριση στη «διπλή πανδημία, αυτή του κορωνοϊού και της ακρίβειας» εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε με παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους εργαζομένων στην Πτολεμαΐδα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη.

Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη πως «αλλάζει διαρκώς θέση και άποψη και έστελνε λάθος μηνύματα στους πολίτες, πανηγυρίζοντας τρεις φορές σε ενάμισι χρόνο ότι τελείωσε η πανδημία ή ότι τάχα είναι πανδημία ανεμβολίαστων άρα εμείς οι εμβολιασμένοι δεν πρέπει να προσέχουμε».

Αναφερόμενος στη δραματική κατάσταση στο ΕΣΥ και τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη για τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ, ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως ενώ η χώρα μας «καταγράφει εδώ και τρεις μήνες αρνητικά ρεκόρ θανάτων ανά εκατ. πληθυσμού σε όλη τη Δυτική Ευρώπη», «έχουμε έναν Πρωθυπουργό που παρουσιάζεται ως αρνητής της πραγματικότητας αλλά και αρνητής από χθες της ανάγκης ύπαρξης Μονάδων Εντατικής Θεραπείας».

«Όταν είπε χθες ότι είναι το ίδιο να είσαι στη ΜΕΘ και το ίδιο να είσαι διασωληνωμένος πρόχειρα εκτός ΜΕΘ, ξεπερνά κάθε όριο σχέσης με την πραγματικότητα» πρόσθεσε χαρακτηριστικά, ενώ στηλίτευσε το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης επέρριψε ευθύνες στους επιστήμονες για «λάθος στοιχεία για την προοπτική της πανδημίας» προκειμένου να δικαιολογήσει την αδράνειά του, σημειώνοντας πως «αυτό απαξιώνει τους επιστήμονες και τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην επιστήμη».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε πως όλοι αντιλαμβάνονται ότι «είναι άλλες οι πιθανότητες που έχει ένας ασθενής να μπορέσει να ανταποκριθεί και να έχει αξιοπρεπή περίθαλψη το 2021 και άλλες ένας ασθενής που διασωληνώνεται πρόχειρα χωρίς ιατρική φροντίδα», κατηγορώντας πως «αυτό πλέον είναι ευθύνη της κυβέρνησης, δεν ξεκίνησε προχθές η πανδημία» και χαρακτηρίζοντας «απορίας άξιο πώς για δύο συνεχόμενα χρόνια δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη του ΕΣΥ, των νοσοκομείων της περιοχής και των κέντρων Υγείας, προκειμένου να έχουν όλοι οι πολίτες το δικαίωμα σε αξιοπρεπή περίθαλψη».

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε για ακόμη μία φορά έκκληση «για ένα μέτωπο λογικής κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων απέναντι στον παραλογισμό της άρνησης της πραγματικότητας και της επιστήμης», προκειμένου να παρθούν έκτακτα μέτρα «με την επίταξη ιδιωτικών και στρατιωτικών κλινών, την ανάπτυξη ικανών κλινών ΜΕΘ ποιοτικής επάρκειας για τους ασθενείς και την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού». Ειδικά για το θέμα της ενίσχυσης του ΕΣΥ με προσλήψεις, τόνισε πως «δεν είναι δυνατόν να δίνονται απαντήσεις δήθεν ότι δεν υπάρχουν γιατροί ενώ γνωρίζουν πολύ καλά πως υπάρχουν εκατοντάδες που περιμένουν να προσληφθούν».

Όσον αφορά στην υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για τους άνω των 60 με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ το μήνα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, έκανε λόγο για «παλινωδίες» με αφορμή «την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό και την υποχρεωτικότητα», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών στο πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.

Πρόσθεσε δε, πως δεν είναι δυνατόν να λες ότι δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να ενισχύσουμε το ΕΣΥ και ότι «θα βρούμε τα λεφτά από τα 100άρια πρόστιμα στους ανεμβολίαστους ηλικιωμένους, ενώ την ίδια ώρα μειώνεις τις δαπάνες για τη δημόσια Υγεία κατά 800 εκατ. ευρώ στον Προϋπολογισμό για το 2022».

«Κακούργημα» η εκχώρηση της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Παράλληλα, αναφερόμενος στην «δεύτερη πανδημία», αυτή της ακρίβειας από την ενεργειακή κρίση, υπενθύμισε ότι «φωνάζαμε από πέρυσι ότι έρχεται κύμα ακρίβειας και η κυβέρνηση μας αγνοούσε», καθώς και ότι «στη ΔΕΘ ζήτησα να παρθούν πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να δώσουν μία ανάσα, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού όπως έκαναν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπιστεί η κρίση, η ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΡΑΕ καθώς και η μείωση του ΕΦΚ στα κατώτατα επίπεδα που επιτρέπει η ΕΕ, όπως έκανε η Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Κάτι τέτοιο, όπως τόνισε, θα σήμαινε ότι «κάθε φορά που θα γεμίζαμε το ρεζερβουάρ της βενζίνης θα πληρώναμε 25 ευρώ λιγότερα, ότι για μία μέση οικογένεια στη χώρα θα είχε 1.000 ευρώ λιγότερα κόστος για το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι μία μέση αγροτική καλλιεργήσιμη έκταση θα είχε έκπτωση 2.000 ευρώ το χειμώνα».

«Αντί για αυτά», πρόσθεσε, «είδαμε ανακοινώσεις που ήταν ψίχουλα στην πραγματικότητα. 9 ευρώ στην αρχή, 18 ευρώ μετά, 30 ευρώ στο τέλος για να αντιμετωπιστούν αυξήσεις στους που αφορούσαν της τάξης 100-150%», κάνοντας λόγο για «ανεπάρκεια και ερασιτεχνισμό» με αφορμή την διαδοχική κάθε 25 μέρες ανακοίνωση μέτρων στήριξης, λέγοντας ψευδώς μάλιστα ότι «είναι ικανά να καλύψουν το 80% των αυξήσεων του ρεύματος».

Χαρακτήρισε «κακούργημα» και «εγκληματική» την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση εν μέσω ενεργειακής κρίσης με την εκχώρηση του 17% της ΔΕΗ, καθώς όπως είπε πλέον «αφήνεται κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση έρμαιο στις αρπαχτικές διαθέσεις των κερδοσκόπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό για εσάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία είναι έγκλημα στο τετράγωνο».

Ειδικά για την εκχώρηση της ΔΕΗ, τόνισε πως «δεν είναι αμέλεια, ούτε έλλειψη σχεδίου και ερασιτεχνισμός, εδώ είναι δόλος», καθώς εν μέσω ενεργειακής κρίσης η ΔΕΗ ήταν το όπλο που έχει η κυβέρνηση για να διατηρήσει χαμηλά τον ανταγωνισμό και τις τιμές του ρεύματος. «Αντίθετα η κυβέρνηση αποφάσισε την εκχώρηση του 17 % σε ιδιώτες και μια γραμμή εδώ και δύο χρόνια από την πλευρά της νέας διοίκησης η οποία έχοντας καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια δεν αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα, αυτή η επιχείρηση, να παίζει έναν κοινωφελή ρόλο». Αυτή η διοίκηση όπως είπε χαρακτηριστικά «αύξησε τα τιμολόγια 15% με το καλημέρα όταν εμείς για 4,5 χρόνια δεν αυξήσαμε ούτε ένα ευρώ τους λογαριασμούς και απορρόφησε το ΦΠΑ στην ενέργεια».

"Τεράστιες συνέπειες από την προχειρότητα στην απολιγνιτοποίηση"

Επιπλέον, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «προχειρότητα» στο ζήτημα της απολιγνιτοποίησης «που έχει τεράστιες συνέπειες στην περιοχή». Τόνισε πως «δεν έχουμε καν σχέδιο μετάβασης. Τη μία ανακοίνωσαν το 2028, μετά το 2025, μετά το 2023 και μετά πάλι το 2028». Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι «η κυβέρνηση κακώς βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο», καθώς «πρώτα πρέπει να δούμε το σχέδιο και μετά πότε βγαίνει χρονικά».

«Αν έχουν σχέδιο, αυτό δεν είναι ούτε απολιγνιτοποίηση ούτε απανθρακοποίηση, είναι η αεριοποίηση και όλοι γνωρίζουμε ότι το φυσικό αέριο είναι μεταβατικό καύσιμο» πρόσθεσε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι οι συνέπειες στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας θα είναι μεγάλες «αν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα», καθώς όπως είπε «κινδυνεύει να γίνει μια μαύρη κηλίδα στον χάρτη».

Στον αντίποδα, χαρακτήρισε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για «δίκαιη μετάβαση» ένα «ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο με βασικό χαρακτηριστικό μία σειρά από ενέργειες που θα δώσουν δυνατότητα στην περιοχή με δημόσιους πόρους, με σοβαρή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να διατηρηθεί και να αυξηθεί το εισόδημα και οι θέσεις εργασίας με βάση την ρήτρα μηδενικού κοινωνικού και αναπτυξιακού ελλείμματος για την περιοχή».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία, εκφράζοντας την ανησυχία του για τους 3.000 επιπλέον ανέργους που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια». Ταυτόχρονα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση των επιχειρήσεων .«Τα προγράμματα της περιφέρειας και των αρμόδιων υπουργείων δεν πέτυχαν το στόχο τους. Οι ωφελούμενοι ήταν ελάχιστοι. Άρα και η μικρομεσαία επιχείρηση αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην περιοχή».

Τέλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρεται εκδικητικά στην περιοχή για έναν επιπλέον λόγο. Πέρα από όλα τα άλλα ζητήματα και προβλήματα στην περιοχή ήρθε να προστεθεί και η απαξίωση-συρρίκνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. «Δεν είναι ότι έχουν κλείσει 6 τμήματα. Είναι ότι με την ειδική βάση εισαγωγής άφησε εκτός ΑΕΙ 40 χιλιάδες νέους για να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια. Ουσιαστικά συρρικνώνει, οδηγεί σε μαρασμό το πανεπιστήμιο Μακεδονίας αφού από τις 5.390 θέσεις μόνο 2.300 μπήκαν φέτος, δηλαδή μείωση 43%. Το πανεπιστήμιο γιατί το συρρικνώνουν;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Στη συνέχεια της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε την κοινότητα Αγίου Δημητρίου, ενώ το στις 19:00 θα πραγματοποιήσει ομιλία στο κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης.

