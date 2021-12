Life

“Game Of Chefs”: ο μεγάλος τελικός την Πέμπτη (εικόνες)

Η πολυκύμαντη διαδρομή των μαγείρων φθάνει στο τέλος της, μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, από την οποία αναδεικνύεται ο νικητής, που παίρνει το έπαθλο.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο ΤΕΛΙΚΟ του «Game Of Chefs» έχει, ήδη, ξεκινήσει και η καυτή μάχη που θα φέρει τους 3 φιναλίστ μπροστά στο μεγάλο τους όνειρο συνεχίζεται με κομμένη την ανάσα.

Απόψε στις 21:00, στο Β’ μέρος του ΤΕΛΙΚΟΥ ο Άγγελος Σακάι, ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης και ο Γιώργος Μπερκάκης επιστρατεύουν, για τελευταία φορά, τις μαγειρικές δυνάμεις τους και μπαίνουν στο πεδίο… της κουζίνας, διεκδικώντας τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και τα 50.000 ευρώ!

Ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους για το κυρίως πιάτο ολοκληρώνεται.

Τα πιάτα πηγαίνουν στους 14 γευσιγνώστες που είναι διακεκριμένοι σεφ, σομελιέ, δημοσιογράφοι, κριτικοί εστιατορίων και food bloggers: Παλαχούρας Απόστολος, Βαγιωνάς Γιώργος, Fahd Αλέξανδρος Hassan Kassem, Κίκης Γρηγόρης, Αντωνόπουλος Δημήτρης, Πεδιαδιτάκης Σπύρος, Σκλαβενίτης Άρης, Παμπόρης Δημήτρης, Βλαντίκας Κωσταντίνος, Σκοτίδας Πέτρος, Δαρειώτη Νανά, Στυλιανουδάκης Γιώργος, Χέλμης Γρηγόρης, Βαλλάτος Φώτης.

Οι 3 κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης, Άνταμ Κοντοβάς, μπορούν να βρίσκονται στην κουζίνα, να συνομιλούν με τους παίκτες, ενώ μόλις τα πιάτα πάνε στους γευσιγνώστες μπορούν κι εκείνοι να δοκιμάσουν από το πιάτο που τους αναλογεί.

Αμέσως μετά, αρχίζει να μετράει ο χρόνος για την παρασκευή του γλυκού.

Ποιου φιναλίστ η ομάδα θα γίνει άνω – κάτω και γιατί;

Ποιους αγχώνει ο χρόνος που «τρέχει»;

Οι 14 γευσιγνώστες δοκιμάζουν τα πιάτα των 3 φιναλίστ και τα βαθμολογούν. Το ορεκτικό δίνει σε έναν από τους 3 διαγωνιζόμενους ένα σημαντικό προβάδισμα, το κυρίως πιάτο φέρνει την απόλυτη ισορροπία και το αποτέλεσμα κρίνεται μετά από τη δοκιμή του τρίτου πιάτου.

Η υψηλή βαθμολογία που παίρνει ένας από τους 3 φιναλίστ, για το επιδόρπιο που ετοίμασε, αλλάζει τη σειρά της κατάταξης.

Η μεγάλη στιγμή έρχεται και η αγωνία κορυφώνεται!

Στην αρένα, βρίσκονται οι συγγενείς των 3 φιναλίστ, αλλά και όλοι οι παίκτες του «Game Of Chefs». Ο Άγγελος Σακάι, ο Αλέξανδρος Καρακατσάνης και ο Γιώργος Μπερκάκης μοιράζονται με όλους τις μοναδικές στιγμές που βίωσαν μέσα στον διαγωνισμό και μιλούν για τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησαν δίπλα στους 3 βραβευμένους σεφ – κριτές.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανοίγει την καμπάνα και ανακοινώνει τον μεγάλο νικητή του «Game Of Chefs»!

Ποιος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία;

Ποιος είναι ο κορυφαίος σεφ;

«Game Of Chefs»: Απόψε, στις 21:00, ΤΕΛΙΚΟΣ B’ ΜΕΡΟΣ

#GameOfChefsGR

