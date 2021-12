Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: ποινική δίωξη στους αρνητές που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί

Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 4 συλληφθέντες που εμφανίστηκαν ως όργανα της “Συνταγματικής Αστυνομίας“ και επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε διαγνωστικό κέντρο.

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο Εισαγγελέας στα τέσσερα άτομα που εμφανίστηκαν ως όργανα της “Συνταγματικής Αστυνομίας“ στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, και ζήτησαν από τον υπεύθυνο του χώρου να επιδείξει την άδεια νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε βάρος των τεσσάρων ατόμων (3 άνδρες και 1 γυναίκα) απαγγέλθηκαν κατηγορίες για αντιποίηση αρχής, παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, φθορά ξένης περιουσίας και παράνομη βιντεοσκόπηση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

