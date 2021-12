Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης: Το στέλεχος “Όμικρον” είναι εξαιρετικά διεισδυτικό

Τι ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα.

Στην εβδομαδιαία ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για την πανδημία ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε - μεταξύ άλλων - πως:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ "στην Ελλάδα παρατηρείται μία βελτίωση στις διαγνώσεις στην επικράτεια σε σχέση με πριν 2 εβδομάδες με μείωση της τάξης του 9%. Ενώ οι θάνατοι παρουσιάζουν μία μικρή επιδείνωση της τάξης του 4%."

Τόνισε πως η πίεση στο σύστημα υγείας συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τον κ.Μαγιορκίνη "το νέο στέλεχος Όμικρον - το προερχόμενο από τη Νότια Αφρική- είναι ένα ιδιάιτερα διεισδυτικό στέλεχος."

Ενώ συμπλήρωσε πως "η νοσηρότητα από το στέλεχος Όμικρον αυξάνεται ομοίως με τα άλλα στελέχη."





