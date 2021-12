Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετάλλαξη “Όμικρον”: Πώς έφτασε στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Τι είπε στον ΑΝΤ1 συγγενής του.

Της Φωτεινής Νάσσου

Με ήπια συμπτώματα, στο σπίτι του στον Δήμο Πλατανιά Χανίων, παραμένει ο άντρας που αποτελεί τον "ασθενή Ο" της μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα. Ο ίδιος ζει και δραστηριοποιείται στο Γιοχάνεσμπουργκ και ταξίδεψε στην Ελλάδα προκειμένου να επισκεφτεί τους γονείς του για τις γιορτές.

«Στην Αφρική ζει τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου. Έκανε επιπλέον προληπτικά τεστ γιατί ο πατέρας του έκανε πρόσφατα εγχείρηση καρδιάς», δήλωσε στον ΑΝΤ1 συγγενής του.

Ο 40χρονος έφτασε στην χώρα μας την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου το πρωί. Έγινε rapid test στο αεροδρόμιο της Αθήνας και των Χανίων τα οποία ήταν αρνητικά. Η ίδια εικόνα και το Σάββατο και την Κυριακή. Την Δευτέρα όμως το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ακολούθησε μοριακό τεστ PCR και εξειδικευμένος γονιδιακός έλεγχος.

«Στις 29 Νοεμβρίου έγινε θετικό το rapid test και προχωρήσαμε σε έλεγχο με PCR. Το PCR ήταν ύποπτο για την μετάλλαξη «Όμικρον», χωρίς επιβεβαίωση, και προχωρήσαμε σε έλεγχο για τα γονίδια της μετάλλαξης «Όμικρον», την οποία σήμερα το πρωί επιβεβαιώσαμε», ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεμιστοκλής Ζαούτης.

Ήταν θέμα χρόνου να εντοπιστεί το συγκεκριμένο στέλεχος στην Ελλάδα τονίζει ο υπουργός υγείας και διαβεβαίωσε πως η χώρα μας τηρεί όλα τα πρωτόκολλα. Η ιχνηλάτηση των επαφών του έχει ολοκληρωθεί και όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται με τον ασθενή είναι υπό στενή παρακολούθηση από τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία.

«Κανένα σύμπτωμα, εγώ τον συνάντησα τη μέρα που ήρθε από πάνω εντελώς τυχαία τον χαιρέτησα και έφυγα γιατί είχα δουλειά», δήλωσε κάτοικος του Δήμου Πλατανιά.

«Έχουν ελεγχθεί οι στενές επαφές και είναι αρνητικά τα δείγματα αλλά δεν θα περίμενα και κάτι άλλο. Είναι νωρίς ακόμα γιατί είμαστε στις πρώτες ημέρες της λοίμωξης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξέρουμε οπότε και θα ξαναγίνει έλεγχος με συνεργεία του ΕΟΔΥ», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος καθηγητής κλινικής ιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Να μην ανησυχούν οι Κρητικοί καθώς ακολουθούνται όλα τα προβλεπόμενα από τα υγειονομικά πρωτόκολλα τόνισε από τα Χανιά η Διοικήτρια της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, Λένα Μπορμπουρδάκη.

Το δείγμα εστάλη και στο Ιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου επιβεβαιώθηκε επίσημα πως πρόκειται για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας σύμφωνα με τους οικείους του είναι εμβολιασμένος.

