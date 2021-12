Κόσμος

Νέα Υόρκη: Ένοπλος έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Νέα Υόρκη έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Η έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αποκλείστηκε λόγω της παρουσίας ένοπλου άνδρα μπροστά στις πύλες του, μετά την κινητοποίηση της αστυνομίας της πόλης της Νέας Υόρκης που ανταποκρίθηκε σε κλήση για μια κατάσταση έξω από το κτίριο, δήλωσε εκπρόσωπος του ΟΗΕ, μετά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για την παρουσία ενός άνδρα με όπλο.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό από το περιστατικό έξω από την έδρα του ΟΗΕ και λίγο αργότερα έκανε γνωστό ότι ο άνδρας παραδόθηκε.

Σε πλάνα που μετέδωσαν ζωντανά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ο άνδρας να παραδίδεται στην αστυνομία έξω από τον φράκτη, που περιβάλλει το συγκρότημα των Ηνωμένων Εθνών, στο Ιστ Σάιντ του Μανχάταν.

«Το άτομο αυτό τελεί τώρα υπό κράτηση και δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης.

Το συγκρότημα του ΟΗΕ αποκλείστηκε προσωρινά σήμερα, καθώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό. Προτού παραδοθεί, ο άνδρας άρχισε να βηματίζει μπρος-πίσω κοντά στον φράκτη και άφησε κάποια σημειωματάρια στο πεζοδρόμιο, τα οποία πήραν βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί.

Αφότου η αστυνομία εξέτρεψε την κυκλοφορία από την περιοχή, μέλη της επιχείρησαν να πιάσουν διάλογο με τον άνδρα, που φαινόταν γύρω στα 60, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Ο άνδρας «απειλεί να αυτοκτονήσει», είχε αναφέρει νωρίτερα ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Προς το παρόν η αστυνομία δεν έχει δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα κίνητρα του άνδρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Μάριος Παπαγεωργίου: νέα έρευνα για την απαγωγή του

Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)