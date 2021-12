Πολιτική

Επίορκοι αστυνομικοί – Θεοδωρικάκος: Η έρευνα θα πάει μέχρι τέλους

Τι είπε για το κύκλωμα των παράνομων ελληνοποιήσεων και τους επίορκους αστυνομικούς.



Για το κύκλωμα των παράνομων ελληνοποιήσεων, που αποκάλυψε η έρευνα των Αδιάφθορων των Σωμάτων Ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται να συμμετείχαν και αστυνομικοί μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως είπε προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το χτύπημα της διαφθοράς και πρόσθεσε ότι «είμαστε με την συντριπτική πλειοψηφία των αστυνομικών που εργάζονται σκληρά και τηρούν τον όρκο τους και είμαστε απέναντι στους επίορκους».

Ανέφερε ότι η έρευνα για το συγκεκριμένο κύκλωμα πραγματοποιείται εδω και έναν χρόνο, ενώ σημείωσε ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 35 άτομα με πλαστές ταυτότητες, 10 εκ των οποίων είναι σεσημασμένοι και ένας δεν υπάρχει πια, καθώς σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο είναι ο άνδρας που έπεσε νεκρός από σφαίρες σε βενζινάδικο στην Νίκαια. Σημείωσε ακόμα ότι άλλος ένας έχει συλληφθεί και οι υπόλοιποι καταζητούνται και μέσω της Interpol.

«Η υπόθεση θα πάει μέχρι τέλους», διαμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ανέφερε ότι έχουν συλληφθεί αστυνομικοί και ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Τόνισε ακόμα ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις και πρόσθεσε ότι όταν υπάρξει απόφαση της δικαιοσύνης ότι είναι ένοχοι οι αστυνομικοί θα αποταχθούν.

Ακόμα ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που παρατηρείται με την μεγάλη κίνηση στους δρόμους, ενισχύεται η Τροχαία στην Αττική μέχρι το Σαββατοκύριακο με 100 αστυνομικούς, οι οποίοι θα μετατεθούν από άλλες υπηρεσίες.

Για την κατάσταση που επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου με την αυξημένη κίνηση των οχημάτων, ο υπουργός είπε τα εξής: «Συμμερίζομαι τη γκρίνια, γιατί όλοι την υφιστάμεθα, όλοι εδώ ζούμε και έχουμε τα ίδια προβλήματα. Έχω συζητήσει με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και με τον επικεφαλής της Τροχαίας και μέχρι το Σαββατοκύριακο εντάσσονται στην Τροχαία πάνω από 100 αστυνομικοί, οι οποίοι μετακινούνται από άλλες Υπηρεσίες, είτε είναι φύλαξη προσώπων, είτε είναι άλλες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Θέλουμε οι τροχονόμοι να είναι στον δρόμο και να κάνουν τα καλύτερα δυνατά που μπορούν, προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, γιατί είναι δύσκολο το πρόβλημα, υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση, αλλά με αυτούς τους 100 πρώτους αστυνομικούς στην δύναμη της Τροχαίας, πιστεύω θα έχουμε ένα αποτέλεσμα θετικό για τους πολίτες».

